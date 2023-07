El polémico Museo de Bellas Artes en el Rectorado de la US queda fuera del primer encuentro entre Sanz y Castro

Fue una de las propuestas estrella de José Luis Sanz en los meses previos al 28-M: convertir el Rectorado de la Universidad de Sevilla (US) en Museo de Bellas Artes. La idea se lanzó a finales de verano de 2022 y tuvo una contundente respuesta por parte del máximo representante de la Hispalense, Miguel Ángel Castro, que se opuso a tal planteamiento. El PP insistió durante la campaña, en la que llegó a publicar un vídeo con infografías del nuevo uso para la antigua Fábrica de Tabacos. Pese a toda la importancia otorgada por los populares, este proyecto se ha quedado fuera del primer encuentro que ha mantenido este miércoles Sanz, ya como alcalde de Sevilla, con Castro.

Al menos, este asunto no aparece en los titulares aportados por el Ayuntamiento sobre el encuentro, con carácter meramente protocolario y que ha tenido lugar poco después de que el regidor hispalense se reuniera con el presidente de la Autoridad Portuaria, Rafael Carmona.

La cita entre Sanz y Castro ha servido, según fuentes municipales, para destacar la importancia de mantener una colaboración entre el Ayuntamiento y la Universidad de Sevilla con el fin prioritario de evitar "la fuga de cerebros", es decir, aquellos jóvenes que logran una gran preparación en la enseñanza superior y se marchan fuera de la ciudad ante la falta de oportunidades laborales acordes con su formación.

"El potencial universitario"

En el encuentro, el alcalde ha destacado "el potencial universitario de Sevilla que debemos aprovechar para el crecimiento y beneficio de la ciudad".

Nada más ha trascendido de esta cita, de la que no se ha mencionado si el polémico proyecto de ampliar el Bellas Artes en el Rectorado se ha llegado a tratar entre Sanz y Castro. Fuentes de la institución académica aseguran no tener tampoco constancia de ello.

"Esto no es un zoco"

"Este espacio no es un zoco o un bazar donde se mercadea". Se trata de la frase pronunciada por rector de la Hispalense el pasado septiembre durante la presentación de la restauración de la fachada principal del Rectorado, que calificó como "templo de la sabiduría". "Es el campus de las Humanidades, tantas veces desprestigiado por los más ignorantes", defendió Castro, quien abundó en que la sede central de la US "no puede ser objeto de expropiación forzosa por parte de ninguna administración pública".

La propuesta de Sanz para el Rectorado no sólo recibió la negativa de la Universidad de Sevilla, sino de la propia Consejería de Cultura (en manos del PP), que luego matizó su posición. En enero, fue el propio Sanz el que le presentó este proyecto a Castro. Un encuentro en el que destacó que la US también sería partícipe de la iniciativa cultural. El candidato popular a la Alcaldía hispalense continuó en campaña defendiendo este polémico planteamiento, del que no ha vuelto a hablar desde que se hizo con el bastón de mando el pasado 17 de junio. De hecho, el propio Ayuntamiento no lo menciona entre los asuntos hablados en esta primera reunión institucional. Un proyecto estrella que parece orillado en este encuentro.