Nace una plataforma vecinal en Los Remedios para batallar por mejoras en el barrio

Vecinos, comerciantes y profesionales de Los Remedios se han constituido en plataforma vecinal este miércoles, 14 de Septiembre, a las 12:00, para tratar de solventar las mejoras que necesita el barrio. El acto ha tenido lugar en la pizzería La Parmesana, en la calle Virgen de Regla 1, por parte de los fundadores.

Como portavoces de esta nueva entidad vecinal figuran el abogado Alejandro Gamonoso y el periodista José María Asprón. En el escrito de motivos se exponen las quejas que han llevado a constituir esta agrupación.

Estos vecinos se quejan de la "ausencia total" de vigilancia policial que haga cumplir la prohibición de paso por el tramo peatonal de la calle Asunción "por las tardes y los sábados y domingos" de bicis, patinetes, repartidores y hasta a veces motos. "Por ahora los atropellos no son muy graves, pero desde noviembre de 2021 hemos denunciado que insultan, avasallan y no se respetan los derechos de los vecinos. Esta calle peatonal se ha entregado a los que no respetan las leyes y señales de prohibición", recalcan.

Acusan a la delegada del distrito de ofrecer a Asunción un trato desigual respecto a la peatonal San Jacinto y de que "no quiere ni tiene interés alguno en atender a vecinos, comerciantes y profesionales de Los Remedios".

Otra queja de esta plataforma es la falta de bancos en la calle Asunción. "Hemos solicitado hace cerca de un año la instalación de más bancos en la calle Asunción por ser insuficientes, además de que los que hay son incómodos. Muchos están sin respaldar y o los tienen muy despegados y una persona no muy alta queda colgada con sus pies que no llegan al suelo", señala.

Añaden que el barrio padece una "falta de limpieza en general y aumento de roedores". Y lamentan el cierre de cafeterías en Asunción sin que se activen más licencias en la zona.

Según su relato, desde 23 de noviembre de 2021 varios centenares de vecinos, profesionales y comerciantes del barrio presentaron un escrito al entonces alcalde de Sevilla, Juan Espadas Cejas, con copia a la delegada del distrito, María Encarnación Aguilar Silva, y sostienen que la contestación municipal a esta queja tardó "muchos meses" en llegar. En marzo de 2022, el director general del Distrito José Luis Hernández respondió que se había tardado en responder porque las delegaciones que debían aportar datos tenían mucho trabajo. En abril de 2022 se mantuvo un encuentro de coordinadores de estos vecinos en el Distrito Los Remedios "pero fueron otra vez promesas incumplidas".

Abandono y suciedad en el parque, mobiliarios de juegos rotos sin reponer, y perros que llenan de excrementos las zonas donde juegan los niños son otras de las lamentaciones. A ello se añaden contenedores rotos que se reparan solo "tras numerosas llamadas".

La plataforma comunicará el nacimiento de esta nueva entidad al alcalde Antonio Muñoz, en días posteriores realizará una recogida de firmas y celebrará una reunión el próximos día 27 de septiembre en el Distrito. "Los componentes de esta plataforma seguiremos los pasos necesarios para que Los Remedios sea tratado como se merece, y no castigado y no atendido por los que están obligados a hacerlo", concluyen.