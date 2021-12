Más de 200 vecinos de Los Remedios denuncian los problemas del barrio

Un total de 217 de vecinos de Los Remedios han apoyado con sus firmas sendos escritos de queja enviados al gobierno local socialista y al Distrito para denunciar los diez problemas más graves que sufre el barrio.

Los firmantes que suscriben el escrito de queja son vecinos que no están dentro de ninguna de las dos asociaciones de la zona, ya que no forman parte ni de la asociación de vecinos de Los Remedios que dirige María Luisa Laviana ni de la Asociación de Comerciantes que preside el industrial Manuel Ibáñez, según confirmaron ayer ambas entidades a este periódico.

El problema más grave, por los atropellos que se han producido, es la invasión (“asalto y ataque desmedido”) de ciclistas, motoristas y patinetes eléctricos por el carril bici del tramo peatonal de la calle Asunción en las horas en las que está prohibido, esto es, de lunes a viernes de 16:00 a 21:00 y los sábados y domingos de 10:00 a 21:00.

El gobierno local niega que haya malestar vecinal en esta zona Respecto al escrito de queja firmado por 217 vecinos, desde el gobierno local se negó este miércoles que exista malestar en Los Remedios con la delegada o con el gobierno por la gestión municipal en este barrio. El equipo de concejales de Juan Espadas mantiene que su afirmación “se puede constatar con las principales asociaciones del barrio y con el trabajo que se realiza día a día” y que “se trabaja permanentemente con los vecinos en proyectos, iniciativas y mejoras de los servicios públicos”.

Añade el gobierno local que este escrito es “una carta promovida por dos personas a título individual y movidas por intereses personales”.

Los denunciantes exponen que esta invasión no acaba de solucionarse y lo achacan a la falta de vigilancia policial. “No se ve en ningún momento un Policía Local para advertir y/o sancionar en hora de prohibición de circulación, que aparece en las señales”. “Queremos que se respete este espacio y sea de uso para los peatones; numerosos niños y personas mayores sufren atropellos, algunos graves. No solo no se respetan las prohibiciones, sino que los infractores se consideran amos de este carril bici pasando a grandes velocidades”.

Desde la asociación de comerciantes, Manuel Ibáñez admite que hay un “problema importante de incivismo” en la calle Asunción peatonal con las bicis y patinetes que circulan por esta vía fuera de las horas permitidas. Ibáñez relata el reciente atropello, con atestado policial incluido, que tuvo lugar por parte de un ciclista a una señora que llevaba un carrito. Y ha habido atropellos de niños y de todas las edades.Ibáñez aclara que en la Junta de Distrito se ha tratado este asunto y el Ayuntamiento aclaró entonces que se da en otras calles peatonales como San Jacinto, Asunción, por citar algunas de las principales, y que el gobierno local está estudiando una solución. Ibáñez opina que no se puede poner un Policía Local permanente en Asunción para evitar estas infracciones.

Desde la asociación de vecinos de Los Remedios, su presidenta María Luisa Laviana recalca a título personal que la invasión de bicis, patinetes y motos en zonas peatonales es un problema general de “incivismo” que se da en toda Sevilla, no solo en Los Remedios.

Zonas para sentarse En el escrito de queja los vecinos firmantes lamentan la “escasez de bancos para sentarse” en Los Remedios, para que se pueda descansar en la vía pública. “Son necesarios”, recalcan.





Alcorques vacíos Como puntos negros señalan los alcorques sin árboles, donde se acumula todo tipo de residuos que nadie recoge y se convierten en grandes huecos que pueden ser peligrosos.





Pavimento roto Los vecinos denuncian las calles en mal estado en Los Remedios, “muchas están muy agrietadas y con muchos huecos profundos” y los bolardos sin reponer, rotos o desaparecidos.

Para los firmantes del escrito de denuncia, una parte esencial de este problema de incivismo es que “la Policía Local no patrulla por el barrio en horario de tarde y noche” sino únicamente de mañana.

Botellona y basura

Otro problema grave que se denuncia en el escrito es la botellona que afecta a Los Remedios. y se señala que la Policía Local no actúa para atajar “la botellona sistemática que se realiza todas las semanas en el Campo de la Feria” pese a que normalmente se da en la zona adyacente a los Club Mercantil y Náutico.

Para María Luisa Laviana, de la asociación de vecinos de Los Remedios, la botellona también forma parte de un problema de incivismo que se da en todas las ciudades. Desde la asociación de comerciantes Manuel Ibáñez incide en que la botellona de Juan Sebastián Elcano se ha atajado con intervención policial efectiva.

En relación directa con la botellona, el tercer problema grave que se cita en Los Remedios es la “deficiencia muy grande en la limpieza y recogida de basura. Mucha basura regada por todas las calles y aceras. Mucho excremento y orín de perros. Mucho excremento de palomas y pájaros. Contenedores de basura muy sucios y/o rotos. El punto donde queda colocado un contenedor de basura se convierte en un punto negro constantemente tienen basura regada a su alrededor y mucha mugre. Mucha publicidad privada pegada en las paredes y en los diversos elementos urbanos que nadie elimina. Calles sin baldear”.

Zonas verdes y pavimento

Los demás problemas que se citan en el escrito de queja son el “abandono de parques y jardines; se debe prestar un servicio más eficiente en su mantenimiento y limpieza”. Asimismo, el problema de los “árboles sin mantenimiento; deben ser rigurosamente podados para evitar que las ramas caigan sobre personas, vehículos, o entren en las viviendas o comercios y recoger inmediatamente sus hojas, flores y frutas que caen con mucha abundancia en las calles, aceras, parques, plazas”.

Respecto al mobiliario urbano, piden más bancos para sentarse. “Escasez de bancos para sentarse. Existe una cantidad insuficiente de bancos para que los vecinos puedan sentarse. Son necesarios”.

Otra cuestión son “los bolardos sin reponer. Muchos bolardos están rotos o han desaparecido”, además de “las calles en mal estado. Muchas están muy agrietadas y con muchos huecos profundos”. A eso añaden los alcorques sin árboles. “Los alcorques en su gran mayoría son puntos negros donde se acumula todo tipo de residuos que nadie recoge. Son frecuentemente grandes huecos que pueden ser peligrosos para el público en general y en particular para los niños y los ancianos. Definitivamente son puntos mugrientos antiestéticos que pueden generar infecciones”.

Otro punto son las alcantarillas atascadas. “Los imbornales acumulan diversos residuos que no son retirados oportunamente llegando incluso a producir el atasco total de este sistema. Rejillas de los imbornales rotas o inexistentes dejando al descubierto un hueco grande y profundo que es un peligro para el viandante”.

Campañas

La “inexistencia de campañas de educación y/o sensibilización de la población del barrio” es otra demanda. “Las campañas de educación y sensibilización han demostrado, cuando se ejecutan correctamente, su gran beneficio social para aceptar y colaborar en la aplicación de las medidas necesarias para la mejoría del barrio”.

Y concluyen con los vehículos abandonados. “Existen coches, motos y bicicletas en estado de abandono en las aceras y calles de nuestro barrio. Utilizando los procedimientos legales deben ser retirados del espacio público”.