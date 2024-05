Nuevo concesionario de OcasionPlus en Utrera

Como es evidente, para muchos contar con un coche propio es algo que se vuelve muy necesario, si bien es cierto, en muchas ocasiones no se cuenta con el dinero suficiente para poder comprarse uno nuevo. En este contexto, una de las mejores opciones sin duda es decantarse por los vehículos de segunda mano o de ocasión, puesto que suelen tener muy buenas condiciones económicas y además, se presentan en buen estado.

Para la gran mayoría de personas en la actualidad los coches son el medio de transporte más utilizado, y es habitual que, al menos, en cada una de las familias, haya un vehículo. No obstante, hay ocasiones en la vida en la que hay que cambiar el coche ya sea porque se ha quedado obsoleto o se ha estropeado, ¿qué ocurre entonces? Lo normal es acudir a un concesionario de confianza para adquirir uno nuevo, no obstante, no siempre se tiene la liquidez suficiente para ello.

Es precisamente en este contexto donde cobran protagonismo los vehículos de ocasión, y nada mejor que ir a ver los coches de segunda mano en Sevilla en los concesionarios de OcasionPlus. De hecho, hay que destacar el nuevo establecimiento que se ha abierto en Utrera, con unas magníficas instalaciones y un gran stock de coches de gran nivel y primera calidad para todos los gustos, públicos y bolsillos.

¿Qué saber sobre OcasionPlus?

En la actualidad, OcasionPlus se ha convertido en uno de los concesionarios de compra y venta de vehículos de mayor importancia a nivel nacional, ya que ofrecen cobertura en toda España con servicios de calidad y proporciona un servicio integral a domicilio. Con más de 90 concesionarios abiertos hoy en día, hay que decir que de manera reciente OcasionPlus ha abierto un nuevo establecimiento en Utrera, con un gran stock para todos los públicos.

Nuevo concesionario en Utrera

Como se ha mencionado anteriormente, el concesionario de Utrera es bastante completo, ya que ofrece unas estupendas instalaciones y proporciona una gran variedad de vehículos de todo tipo, desde segunda mano a ocasión o kilómetro cero. En cualquier caso, sea cual sea el tipo de coche elegido, siempre garantizan el mejor precio en todos sus productos.

Además de lo comentado, también es importante decir que en este nuevo concesionario de Utrera ofrecen un servicio de tasación muy completo y totalmente gratuito, con el añadido de que su amplio stock hace que los usuarios puedan elegir entre diferentes modelos y diseños de vehículos como automáticos, compactos o de gasolina.

A todo ello se suma que ofrecen un estupendo sistema de financiación y pago, con entre uno y dos años de garantía, además de que los usuarios tienen la posibilidad de probar el coche elegido durante 15 días y pudiendo utilizarlo hasta 1.000 kilómetros.

¿Por qué confiar en OcasionPlus?

Es evidente que OcasionPlus se ha convertido en todo un referente dentro de este sector, sabiendo que es uno de los mejores concesionarios de coches de ocasión del momento. Lo cierto es que esto es debido a todas las ventajas que ofrece, entre otras cosas, los usuarios destacan su amplio stock, ya que cuenta con vehículos de todo tipo, diseños y modelos, con el objetivo de poder satisfacer las necesidades de cada uno de sus clientes.

Al ser expertos dentro de esta área, hay que decir que otra de las cosas que hay que destacar de OcasionPlus es que ofrece un servicio de asesoramiento totalmente personalizado, guiando a los usuarios durante todo el proceso de compra y venta.

Además de todo lo mencionado, es importante comentar que OcasionPlus cuenta con talleres propios especializados tanto en temas de mecánica como de carrocería, lo que garantiza que todos los coches que se ponen a la venta están en perfectas condiciones para su uso.

Y por supuesto, no hay que olvidar comentar que la relación calidad-precio que ofrece es excelente, contando con todos los certificados y homologaciones que corresponden.