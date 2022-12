Un grito por la inclusión desde la Orden Hospitalaria San Juan de Dios

Los centros de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios de la provincia de Sevilla –Ciudad San Juan de Dios de Alcalá de Guadaíra, nuevo Hospital San Juan de Dios de Nervión y Hospital San Juan de Dios del Aljarafe– se han unido este viernes para amplificar el mensaje de apoyo a la inclusión hacia las personas con diversidad funcional en el marco del Día Internacional de las personas con Discapacidad.

En estos tres centros sevillanos de la Orden, jóvenes con diversidad funcional, usuarios del centro de Alcalá, leyeron el manifiesto A mí no me digas que no se puede, que lleva el título de una comparsa escrita por Kike El Remolino y que pone de relieve la necesidad de este colectivo de obtener los apoyos necesarios por parte de las administraciones públicas y la sociedad para ser recibir un trato igualitario real. Con esta acción de sensibilización, el colectivo de personas con discapacidad quiso llevar su mensaje más allá de su propio centro, trasladándose a otros puntos de la provincia que les permitiesen difundir su mensaje en otros entornos de atención sanitaria y sociosanitaria para amplificar sus voces.

Son los casos del nuevo Hospital San Juan de Dios de Sevilla, donde el presentador y humorista Manu Sánchez acompañó a este grupo de jóvenes desplazados desde la Ciudad San Juan de Dios. El periodista sevillano participó en la lectura del manifiesto "para hablar de diversidad, y de la necesidad de que todos encontremos nuestro lugar en el mundo". "Un lugar que tiene que traducirse en derechos: derecho de formar parte activa en la vida de nuestro barrio, de nuestro entorno más cercano, en el derecho a encontrar un puesto de trabajo digno, a tener voz en la vida pública de nuestros pueblos y ciudades, en el derecho de reclamar los derechos de las personas con diversidad funcional y que se tengan en cuenta", tal y como recogía el manifiesto leído durante el acto.

Por su parte, las tres deportistas con discapacidad del Consejo Superior de Deportes, Susana Marín, Lucía Utrilla y Rocío Brey, acompañaron a los chicos con diversidad funcional que se desplazaron hasta el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe para compartir la lectura de este manifiesto, gesto que llevó a cabo también el cantante Juani Calceteiro, de los Cantores de Híspalis, en la Ciudad San Juan de Dios de Alcalá de Guadaíra.

En esta emotiva lectura, también participaron las direcciones de los centros así como usuarios de los hospitales y personal sanitario, que se unieron a la reivindicación de que la inclusión real y plena debe ser “un objetivo que la sociedad debe plantearse de manera firme”. Como pudo oírse en los actos. “Más allá de la celebración de días como hoy, que nos sirven para llamar la atención y poner de manifiesto que queda mucho trabajo por hacer. Se trata de un compromiso que no solo atañe a estas personas y a sus familiares, sino en el que se tienen que involucrar administraciones públicas, instituciones y organizaciones privadas, y cada uno de nosotros”, recoge la Orden hospitalaria en un comunicado.

Durante el acto, todos los centros han proyectado un vídeo grabado por los jóvenes de la Ciudad San Juan de Dios, en el que pueden verse escenas de su trabajo diario en los diferentes recursos de atención a la diversidad funcional con los que cuentan. Junto a los terapeutas, profesores y cuidadores, los usuarios desarrollan una labor diaria para adquirir las herramientas necesarias que les permitan alcanzar el mayor grado de autonomía posible y formar parte activa de la sociedad.

Como broche final, todos los participantes en este acto, han salido a los exteriores de los hospitales para protagonizar una suelta de globos en nombre de todas aquellas personas que, como ellos, luchan cada día para derribar las barreras, visibles e invisibles, a las que tienen que enfrentarse.