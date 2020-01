Ordenan retirar una lona de grandes dimensiones de Altadis

La Gerencia de Urbanismo ha ordenado la inmediata suspensión del uso de la lona publicitaria de grandes dimensiones que se encuentra instalada en el edificio principal de la antigua Fábrica de Tabacos de Altadis.

En el expediente se detalla que la colgadura con marco situada en la trasera que mira al Guadalquivir ocupa desde la planta primera a la tercera. La dimensión de la publicidad es de 12 metros de alto por 48 metros de ancho en la que aparece el lema Sevilla i like the way vou blu de la marca de cigarrillos electrónicos.

La negociaciones entre el Ayuntamiento y la multinacional tabacalera avanzan con varias reuniones en las últimas semanas. El gobierno de Juan Espadas firmó a primeros de 2018 un protocolo de intenciones, un documento para fijar las reglas del juego que establecía como punto de partida tramitar una propuesta en la que se definieran con precisión los elementos que había que proteger, pues se partía del rechazo a demoliciones contempladas en el anterior mandato.

Lo único claro hasta ahora es lo que no se puede tocar, que prácticamente es el 90% del complejo del año 1954: edificio de talleres y oficinas (el cubo), la capilla, los edificios de viviendas y los locales anexos a esa zona, además de las zonas verdes, especialmente los jardines de Manuel Ferrand, y espacios libres. En la zona sur sí se puede desarrollar un área edificable de nueva planta entre el edificio de talleres y el borde de la zona verde y los jardines, garantizando el paseo de ribera. Este edificio puede tener una altura de hasta ocho plantas.