El PP logra el apoyo de Cs para exigir a la Junta otro protocolo de financiación y actualizar dos tramos de metro

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, reunido en sesión extraordinaria a petición del PP, ha aprobado con el apoyo de Cs y la abstención de IU, Participa Sevilla y PSOE, al no admitir los populares la votación separada, una moción en la que la formación de Beltrán Pérez insta a la Junta de Andalucía a redactar un nuevo protocolo para financiar el metro, en base a una moción suya aprobada en marzo de 2018, dejando de lado el ya planteado, a falta de la firma, para el tramo norte de la Línea 3 entre Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Estado; así como rechaza que el Consistorio aporte dinero a la ejecución de las obras.

En la iniciativa, tal como detalla el portavoz del PP, Beltrán Pérez, también se insta a la Consejería de Fomento a que en los próximos presupuestos regionales haya fondos para actualizar los anteproyectos existentes de la Línea 2, desde Sevilla Este hasta la conexión con la Línea 3 en María Auxiliadora, y el tramo de la Línea 3, desde Pino Montano hasta la conexión con la Línea 1 en el Prado de San Sebastián, el tramo ya previsto en el protocolo actual.

En este marco, el PP ha rechazado incorporar las enmiendas presentadas por el gobierno del socialista Juan Espadas en el que se pedía que, en base a la citada moción del PP de marzo de 2018, las obras se licitaran en 2019 y se comenzaran en 2020 se inicien las obras; así como que la Junta consignara partidas suficientes para reanudar las obras en los términos acordados con el Ayuntamiento y con un compromiso plurianual de financiación.

Los populares también se han negado a retirar el punto sobre que el Ayuntamiento no aporte, alegando que otras ciudades no lo han hecho, ante lo que Espadas les ha recordado que Granada y Málaga acordaron protocolos de cofinanciación, el convenio de la Línea 1 de Sevilla establecía una aportación municipal y ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o San Sebastián sí aportaron a sus ampliaciones de metro.

En su intervención plenaria, y después de que el PP haya convocado antes del pleno una reunión con unas 40 asociaciones para explicarles su postura, Pérez afirma que "se verán en los presupuestos de la Junta que hay dinero para el metro", con el nuevo gobierno de Juanma Moreno, y pide priorizar las Líneas 2 y 3 para "no condenar a vecinos al abandono e incertidumbre", haciendo después un desarrollo de la red "de forma continuada".

"Ponemos a Sevilla por encima e las siglas políticas. Este pleno es una enmienda a la totalidad a quien arrodilló los interés de la ciudad a Susana Díaz, se tragó la media línea de metro de manera conformista y que aceptó pagar parte de la línea", afirma, asegurando que "no hay pruebas" de que el Estado acepte la financiación, tal como trasladó Espadas tras mantener una reunión con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Además, critica que Espadas "no le haya insistido a la Junta licitar las obras y ahora si lo haga".

Espadas: "A Pérez se le da bien pelear y a mi gestionar"

Frente a ello, Espadas, tras lamentar que Pérez haya "engañado absolutamente" a los vecinos en el encuentro de esta mañana, ha hecho referencia al eslogan del portavoz popular de Sevilla merece más y ha deja claro que "Sevilla lo que merece es mucho más de lo que el PP plantea hoy aquí, merece seriedad".

"Ha presentado una burda moción para hacer campaña electoral en la que no plantea tomar decisiones ni consignar presupuesto. Si yo fuera Juanma Moreno no le habría dejado convocar este pleno para hacer el ridículo", sentencia, recordando que el propio Moreno le pidió tiempo para pronunciarse sobre el asunto y es lo que está haciendo, frente al Grupo Municipal del PP que trae el tema "como arma arrojadiza".

"A usted se le da muy bien pelear por lo que he visto en un vídeo, pero a mí se me da mucho mejor gestionar", ha dicho Espadas a Pérez en referencia a una visita realizada a un gimnasio por el 'popular'. Insiste en que debían haberse sentado ambos para ir a la Junta unidos y decir "aquí estamos para que haya financiación cuanto antes", pero que Pérez ha preferido traer una moción donde "ya no habla de red completa y sólo plantea actualización de proyectos, algo que es una obviedad".

Cs se ofrece al PP si "va a apostar ahora por el Metro"

De su lado, el nuevo portavoz de Cs, Francisco Moraga, ha afirmado que "irá de la mano al cogobierno del cambio" en la Junta de Andalucía si el PP "va a apostar firmemente ahora por el metro", tras lamentar los "más de 40 años de falsas promesas electorales por parte de la Junta" y apuntar a que Juan Ignacio Zoido, cuando era delegado del Gobierno central, "tampoco movió ni un dedo".

"Nunca se ha podido llevar a cabo una red como Sevilla merece, pero no es un capricho porque la movilidad de la ciudad lo necesita. No se puede tardar más tiempo en venir de Sevilla Este al centro que en ir de Sevilla a Huelva. Estamos cansados de incumplimientos y de falsas promesas porque se prometió que en 2011 saldría todo a licitación, pero ocho años después se sigue sin noticias", recalca.

Participa pide al PP "dejar de vender humo"

La portavoz de Participa Sevilla, Susana Serrano, ha lamentado que Pérez "sólo pretenda confrontar con el alcalde" y convoque el pleno por "sus intereses electorales" usando el metro como "arma arrojadiza". Pide una solución integral y metropolitana a la movilidad de la ciudad y apuesta por repensar un modelo que debería dirigirse a combinar distintas opciones de transporte.

Tras recuerda los sobrecostes de la Línea 1 y los años en los que ni Mariano Rajoy ni Susana Díaz "invirtieron ni un euro", incide en que no se puede intentar "parchear y hacer trozos de línea del metro sin analizar en profundidad la situación", apostando por priorizar soluciones "más baratas, sostenibles y rápidas". Por último, pide a Pérez "dejar de engañar a los sevillanos ante el humo que pretenden vender nuevamente".

IU ve insuficiente el Metro ante un PP que va "al voto fácil"

Por último, el portavoz de IU, Daniel González Rojas, recuerda que el PP ha traído cinco veces este asunto al Pleno, algo que "no implica que estén preocupados por él, sino más bien que usan el tema para buscar el voto fácil". "El PP pide ahora media Línea 2 y media Línea 3 cuando antes exigían la red completa y su desarrollo simultáneo. Además no piden presupuesto para construirlas, sino para actualizar proyectos", advierte, lamentando que se use como una "auténtica arma arrojadiza".

Asimismo, manifiesta que IU ve "insuficiente" el planteamiento de metro, que "carece de un concepto más metropolitano", mientras que "Pérez sigue enfrascado en el 'y tú más' y en debates estériles". "IU sí tiene claro que Sevilla merece más de lo que están planteando", concluye.