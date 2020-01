El PP alerta de que Sevilla peligra como cuarta capital del España por la pérdida de población

Los datos de población en Sevilla no levantan cabeza y lejos de mejorar, empeoran. Si el primer semestre de 2019, la capital cerró con la caída en el número de habitantes de 119 personas, en el acumulado de los últimos cinco años las estadísticas reflejan una pérdida de población de 5.286 empadronados. Una circunstancia que, según las conclusiones expuestas este viernes por el PP en rueda de prensa, sólo se da en Sevilla. "Es la única capital de las diez grandes ciudades españolas que pierde habitantes desde 2015", asegura el portavoz del Grupo Popular, Beltrán Pérez.

El popular ha expuesto este viernes una comparativa de la evolución demográfica en España a raiz de los últimos datos del padrón recogidos el pasado 27 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado. Una estadística que reflejaba una nueva caída en el número de habitantes en la ciudad, que ve como sigue alejándose del reto de alcanzar los 700.000 empadronados. "En el caso de continuar la tendencia de los últimos cinco años, Zaragoza podría superarnos en población y Sevilla puede pasar a ser la quinta capital española", ha manifestado Pérez.

Ante esta situación, Beltrán Pérez ha ido más allá y asegura que, haciendo un repaso histórico entre los años 2015 y 2019, "Sevilla es la única de las 10 mayores ciudades españolas que pierde habitantes, en concreto 5.286", ha explicado el popular en una rueda de prensa en la que ha mostrado una serie de gráficos demostrando la evolución demográfica de esas diez urbes más pobladas del país.

Así, Pérez destaca los datos de ciudades como Zaragoza, que en ese período ha ganado 10.044 habitantes; Valencia, que gana 8.099 habitantes; Málaga, 5.524; y Murcia, 13.369. "Aquí decae todo el argumentario del alcalde de la ciudad que se conforma con que Sevilla pierda habitantes a costa de que lo gane su área metropolitana", manifiesta.

Respecto al año 2019, Pérez ha recordado que "un año más Sevilla pierde población". "Hay grandes capitales que crecen en población mientras que Sevilla pierde ante un alcalde impasible que justifica en el crecimiento del área metropolitana la pérdida de población. La diferencia es que el resto de capitales en las que sube la población tiene alcaldes que compiten y quieren atraer cuanta más población mejor estableciendo mejores niveles fiscales, de convivencia y de servicio público", ha señalado Beltrán Pérez.

"Sevilla ocupa el segundo puesto entre las capitales que más habitantes pierden de España"

En la comparativa del crecimiento de población en las 50 capitales de España en el periodo 2018-2019, según los datos aportados por el PP, Sevilla ocupa el puesto 40 y está entre las 14 capitales que más habitantes pierden. "Mientras Sevilla ocupa el puesto 40 y pierde población, Zaragoza ocupa el tercero y gana 8.117 habitantes y Málaga ocupa el sexto y crece en 3.628 habitantes. Respecto al periodo 2015-2019, de las 50 capitales de España, Sevilla ocupa el puesto 49 y está entre las 19 que más habitantes pierden, convirtiéndose en la segunda capital que más habitantes pierden de España", alerta.

Ante esta situación, el PP ha anunciado este jueves que exigirá al gobierno de Juan Espadas en el próximo Pleno, que, "en un plazo de tres meses, se redacte y desarrolle un plan estratégico de crecimiento poblacional". Beltrán Pérez alude a una estrategia de recuperación y crecimiento a través de "medidas para el crecimiento económico, de la generación de marcos fiscales atractivos, medidas concretas para el fomento de la natalidad y para el empadronamiento, generación de una oferta de servicios diferenciados atractivos o medidas urbanísticas para el abaratamiento de la vivienda".

"Instamos a que el alcalde se ponga al frente de un problema que si no sabe ver, no quiere ver o solo sabe justificar escondiéndose los datos del área metropolitana, será un problema que no se va a resolver en la ciudad de Sevilla", ha insistido Pérez.