El PP alerta de “graves problemas” de inseguridad en el Porvenir

El portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, ha recorrido el barrio del Porvenir para comprobar los “graves problemas” de seguridad, limpieza, recogida selectiva insuficiente y asfaltado en mal estado que están sufriendo los vecinos y comerciantes por la “dejadez y abandono” de la que responsabiliza al alcalde, Juan Espadas.

Beltrán Pérez ha destacado que “la realidad del barrio del Porvenir se está degradando constantemente porque cada vez hay más suciedad en las calles, cada vez está peor el acerado y cada vez está peor la calzada, con grandes agujeros suponiendo un grave riesgo para motoristas y viandantes”. El portavoz popular ha añadido que a esta situación se suman “los problemas de seguridad y vandalismo que hay en la zona, por lo que urge, como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, mayor presencia de la Policía Local en los barrios”.

Beltrán Pérez ha señalado que “los problemas se repiten barrio tras barrio, porque el alcalde, el señor Espadas, no está en los barrios, no está en los problemas reales de la ciudad y los sevillanos, está pensando en otros destinos que nada tienen qué ver con la mejora y el avance de la ciudad”. En este sentido, Pérez estuvo escuchando los problemas que desde hace más de dos años vienen sufriendo los vecinos y comerciantes del Porvenir debido a la desatención y dejadez del alcalde del PSOE. “El gobierno del PSOE no está en los barrios mientras que el PP, como oposición útil y responsable, está permanentemente en los barrios, escuchando los problemas de sus vecinos”, ha agregado.

“El Porvenir, que siempre ha sido un barrio seguro, limpio, con una gran presencia de zonas verdes se está convirtiendo en un barrio cada vez menos seguro y más sucio. Además, un barrio por el que es muy difícil transitar por el mal estado de las aceras, de la calzada y por la suciedad permanente”, ha precisado.

Además, ha recordado que “la recogida selectiva, en los últimos meses, está fallando a diario en todos los barrios de la ciudad. Cuando no está averiada, nos encontramos que pasan las semanas y los distintos contenedores no se vacían, por lo que la limpieza está siendo un fracaso en la ciudad, por la nefasta gestión del alcalde”.

El portavoz del PP ha reiterado que “los vecinos llevan más de dos años quejándose de la situación que están sufriendo en el barrio pero el alcalde, como siempre, hace caso omiso, no le importa los problemas de los sevillanos”.

Por ello, Beltrán Pérez ha exigido a Espadas que “se deje de tantos viajes y de estar pendiente de su futuro político fuera del Ayuntamiento de Sevilla y le dedique las 24 horas a una ciudad que merece mucho trabajo, y a unos vecinos que merecen mucha atención, muchas medidas y muchas políticas de mejora”.

El gobierno local destaca todas las actuaciones realizadas en esta barriada

Por su parte, la delegada del Distrito Sur, Marisa Gómez, ha reaccionado a las acusaciones del PP y ha destacado las distintas actuaciones que el gobierno municipal viene desarrollando en el barrio, como las mejoras en acerados o las plantaciones de nuevo arbolado.

Además, Gómez ha pedido al portavoz del PP que “cese en su empeño por difundir una imagen negativa de barrios de la ciudad que, como es el caso del Porvenir, ni es inseguro ni está abandonado”.

Así, la delegada ha recordado algunas de las actuaciones que se han llevado a cabo en esta zona del Distrito Sur, como el arreglo de la plaza ubicada entre las calles Colombia y Bogotá, la repavimentación de las calzadas de las calles Ramón Carande y Bueno Monreal, con un presupuesto superior a los 150.000 euros, las mejoras en el acerado del barrio –como en la calle Bogotá– o la colocación de bolardos en la calle Progreso, por poner sólo algunos ejemplos.

A esto ha añadido las distintas plantaciones de arbolado, como las que recientemente se han llevado a cabo en las calles San Salvador, José Saramago o Colombia, y otros proyectos que se van a acometer próximamente, como es el caso de la repavimentación de la calzada en Felipe II.

“Una vez más, el PP trata de confundir a la ciudadanía ofreciendo una imagen nefasta de un barrio que no se corresponde con la realidad actual”, subrayó la delegada, quien pidió al PP “que realice una labor de oposición constructiva, aportando iniciativas novedosas y útiles para esta ciudad”, ha concluido.