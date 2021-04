El PP denuncia el gasto de más de 330.000 euros en indemnizaciones por caídas porque sólo se parchea desperfectos

El Grupo Municipal del Partido Popular ha denunciado este lunes el gasto de más de 330.000 euros en indemnizaciones por caídas en la vía pública ante un alcalde que "sólo parchea desperfectos". Desde el Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Sevilla señalan que han venido reclamando de manera sistemática la necesidad de que este Ayuntamiento pusiera medios y esfuerzo para mejorar la situación en la que se encuentran las calles y calzadas, en definitiva, la vía pública de la ciudad. "Hemos presentado reiteradas propuestas a Pleno, que han quedado en papel mojado".

A pesar de ello, “no se han puesto medios por parte del gobierno de Espadas para mejorar la situación de forma global en nuestra ciudad, tan sólo se han ido realizado actuaciones de forma puntual en calles, bien por motivos de reurbanización o parcheando desperfectos”, ha explicado la concejal del Grupo Popular, Ana Jáuregui.

Además, “de forma reiterada el gobierno ha desmentido esta situación ante las quejas y peticiones, y simplemente ha atendido de forma mínima esta situación que hace que nuestras calles sean inseguras para el viandante, motorista y peatones en general”, ha indicado Jáuregui.

La concejal popular ha detallado que han podido comprobar "el dato objetivo de que en lo que va de año 2021, desde enero al día de hoy, los sevillanos tendremos que pagar al menos la cantidad de 331.331,64 euros en indemnizaciones a personas que han sufrido caídas y por consecuencia lesiones en las calles de nuestra ciudad, más otra cantidad aún por determinar que corresponderá a los intereses devengados del importe de las indemnizaciones debidas”.

“Esto supone que el Ayuntamiento de Sevilla ha sido condenado a indemnizar por esta cantidad de 331.331,64 euros por caídas o accidentes producidos en la vía pública, por defectos de mantenimiento en la misma, y todo ello tan solo en los tres meses y días que llevamos de año 2021, y sin estimar los intereses que se habrán de aplicar a estas indemnizaciones desde el momento en el que se produjeron y hasta el momento del pago de las mismas”, ha manifestado Ana Jáuregui.

Desde el grupo popular entienden que “no es justo que todos los sevillanos tengan que pagar la desidia de este Ayuntamiento que, además, penaliza y perjudica al particular que ha sufrido el accidente a cumplimentar un largo procedimiento administrativo al objeto de que sean reconocidos sus derechos en instancia judicial, donde una parte de los afectados finalizan este trámite y otro porcentaje se quedan por el camino, por falta de medios a su alcance, por lo que el número de afectados realmente sería mayor al que arrojan las cifras”, ha explicado.

“No hay que olvidar que una vez producido el accidente o caída en la vía pública el afectado debe reclamar ante el propio Ayuntamiento -siendo en esta instancia desestimadas casi siempre todas las reclamaciones patrimoniales- y tan sólo el particular que continúa con la defensa de su pretensión en vía judicial, interponiendo un recurso Contencioso-Administrativo, con el gasto que ello conlleva por la necesaria contratación para ser representado legalmente, puede ver satisfecho su derecho a indemnización por la caída o accidente sufrido”, ha sostenido la edil popular.

La concejal del grupo popular ha concluido que “una vez más ponemos de manifiesto esta situación que no mejora y que no tiene indicios de que vaya a cambiar, no se han tomado medidas específicas para ello, no se ha dotado una partida amplia en el presupuesto para poder abordar este problema de forma general y no puntual en nuestra ciudad, e insistimos el gobierno sacara pecho una vez más apoyándose en otros aspectos como es la reurbanización o peatonalización para justificar esta falta”. Ha añadido que “ante esta urgente necesidad instamos a Espadas a que lleve a cabo un plan de choque en todos nuestros viarios, acerados y espacios en los que los sevillanos puedan verse afectados por su mal estado”.