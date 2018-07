El PP denuncia que "el caos" por las talas está pasando factura a Espadas

La polémica sobre las talas tuvo este martes nuevos capítulos. El Ayuntamiento colgó en su web el informe que faltaba: la tala de urgencia de árboles prevista en Bellavista-La Palmera; en el Pumarejo, el movimiento ciudadano Salva tus árboles Sevilla convocó una asamblea a las 20.00, y, por primera vez, el PP acusó a Espadas de una política "caótica" a cuenta de las talas. "El caos actual de la gestión de las zonas verdes de Sevilla está empezando a pasarle factura a este gobierno porque la ciudad está indignada por la tala indiscriminada y porque no ha actuado cuando ha tenido que hacerlo para evitar el apeo", afirmó ayer el portavoz del PP y candidato a la Alcaldía, Beltrán Pérez. "No ha habido alcalde más dañino para las zonas verdes de la ciudad que Espadas, que ha actuado sin previsión",dijo.

Pérez aclaró que su grupo defiende que "no debe haber árboles peligrosos para los ciudadanos, pero no vamos a defender nunca las talas salvajes o las talas indiscriminadas en árboles sanos". Recordó que "el derecho al medio ambiente" está en la Constitución. Y que no se dejen "tocones y alcorques con los restos del árbol anterior porque los ciudadanos ven que cada vez hay menos árboles", protestó.

En Bellavista-La Palmera, Explotaciones Las Misiones recibirá 17.702 euros por talar los árboles de las calles Amazonas, Bolivia, Chile, Ebro, Honduras, Inmaculado Corazón M., Jamaica,Nicaragua, Perú, Tajo, Tenerife y Venezuela.