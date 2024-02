El PSOE considera que el dictamen del CESS ratifica sus reiteradas advertencias sobre la ordenanza de veladores

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha asegurado este martes que el serio revés del dictamen del Consejo Económico y Social de Sevilla, CESS, a la propuesta de nueva ordenanza de terrazas y veladores elaborada por el gobierno de José Luis Sanz refrenda las "reiteradas advertencias" que el PSOE municipal viene lanzando en los últimos meses: por un lado, la inseguridad jurídica que genera el planteamiento de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente y, por el otro, la falta de consenso con vecinos y empresarios, y que en el seno del propio CESS también ha provocado división.

"Después de que el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, nos haya negado en distintas ocasiones que en su propuesta no había inseguridad jurídica y que había sido consensuada, el dictamen del CESS y el voto particular emitido por la Confederación de Empresario de Sevilla ratifican que ni lo uno ni lo otro. Por tanto, pedimos humildad al gobierno de Sanz, que tome en cuenta e incorpore al texto las consideraciones de este órgano consultivo y, además, que se siente con los vecinos y hosteleros para armar una ordenanza de veladores que suscite consenso real y no ficticio", ha explicado el grupo socialista en una nota de prensa.

Tal y como ya ha hecho en el Pleno del Ayuntamiento y en la Comisión de Control y Fiscalización al Gobierno municipal, el PSOE municipal ha reiterado que por parte del grupo existe mano tendida a favor de una nueva ordenanza que compatibilice la actividad hostelera, esencial para la economía y el empleo de Sevilla, y el derecho al descanso de los vecinos y vecinas, y además con garantías para el tránsito peatonal por los acerados y una mayor penalización para los establecimientos incumplidores.

El grupo socialista ha recordado, en este sentido, el alto grado de consenso alcanzado con la última reforma de la actual Ordenanza Reguladora de Terrazas de Veladores, acometida en 2020, que permitió ofrecer herramientas para contribuir a recuperar la actividad de la hostelería en tiempos de la pandemia de la Covid-19 y que recibió el apoyo tanto de los empresarios como de los sindicatos y entidades vecinales.