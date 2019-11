El PSOE propone suprimir las subvenciones a las hermandades

Una enmienda denominada técnicamente de aumento, pero que en realidad supone una supresión. El Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía ha presentado una propuesta para que el gobierno de la Junta dedique a otros fines la partida de 723.000 euros destinada a la restauración de bienes de arte sacro.

La enmienda llama la atención cuando la ex presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, actual jefa de la oposición, siempre fue sensible al mundo de las hermandades y cofradías. Incluso se fotografió en el Palacio de San Telmo con los presidentes de los consejos y agrupaciones de hermandades de Andalucía. Díaz es hermana de la Esperanza de Triana y rociera. La partida presupuestaria no es, precisamente, de elevada cuantía. Se trata más bien de un gesto de apoyo del actual Gobierno al vasto patrimonio artístico que está en manos de titulares privados, como son las hermandades en la inmensa mayoría de los casos.

Los socialistas prefieren que esa partida, que supone una de las novedades por las que ha apostado el Gobierno del Cambio, se dedique a las siguientes inversiones: zonas arqueológicas en Millares (Almería), actuaciones en Ciavieja en El Ejido (Almería), yacimiento Astia Regia (Jerez), complejo arqueológico de Cercadilla (Córdoba), actuaciones en Itálica (Santiponce), nuevas actuaciones en Necrópolis de Carmona (Sevilla), actuaciones urgentes en el complejo arqueológico de Ategua (Córdoba), obras de mejora en el yacimiento arqueológico Acinipo (Ronda), proyecto de investigación en el yacimiento de Cástulo (Linares), recuperación de los jardines del teatro romano de Acci (Guadix) y actuación en el túmulo 75 de Galera (Granada).

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, anunció recientemente en el Parlamento andaluz la apertura de una línea de subvenciones para la restauración y conservación del patrimonio artístico religioso.

En este sentido, Del Pozo explicó en su momento que se trata"de un patrimonio valioso que tenemos que ayudar a conservar, para lo que estamos trabajando ya en las bases reguladoras de una línea de subvenciones" a la que podrán acogerse los propietarios de estos bienes muebles e inmuebles.

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía avanzó que las bases de esa convocatoria se publicarán en este año 2019 y en ellas la Consejería tendrá en cuenta la situación económica y presupuestaria de los propietarios "para poder dirigirnos a los que más ayudan necesitan o a aquellos que estén en una situación más delicada".

Mostró su convencimiento de que, de esta forma, además de ayudar a conservar el valioso patrimonio, «vamos a generar empleo en un sector que cuenta con excelentes profesionales en Andalucía», tales como restauradores, orfebres, bordadores, doradores, tallistas y otras especialidades «que no han venido contando con el suficiente apoyo de la administración».

Buena parte de ellos están inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz y muchos están catalogados como Bienes de Interés Cultural individualmente o junto con la iglesia o convento que los acoge.

Por otro lado, la consejera anunció que esta ayuda se verá apoyada por la "magnífica labor" que realiza el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, que será "un aliado" gracias a su trabajo de estudio y documentación que conlleva siempre este tipo de intervenciones, aportando innovación tecnológica e investigación aplicada a la restauración del patrimonio.