Patinete eléctrico durante la Semana Santa de Sevilla: estas son las limitaciones para su circulación

El patinete eléctrico se ha consolidado como uno de los vehículos más utilizados por los sevillanos para desplazarse. De hecho, cada día se producen unos 833.000 traslados de media en la ciudad utilizando este vehículo. Sin embargo, el uso de este medio de transporte cambia durante la Semana Santa, según lo previsto en el Plan de Movilidad elaborado por el Ayuntamiento de Sevilla que repite en cuanto a la prohibición de circular usando el patinete por el casco histórico de la capital hispalense hasta el próximo 9 de abril.

Esto no significa que no puedan utilizarse los patinetes eléctricos estos días, sino que no podrán introducirse en el perímetro acotado. En este sentido, Voi, única operadora de patinetes eléctricos compartidos en Sevilla, ha compartido el mapa con los puntos de aparcamiento habilitados para que los usuarios puedan continuar moviéndose con normalidad y que usen este método de transporte para desplazarse hasta el centro. De esta forma, la idea es poder combinar los patinetes con el transporte público, consiguiendo evitar así los atascos de estos días y las dificultades para encontrar aparcamiento y promoviendo la intermodalidad.

Desde Voi recuerdan que es fundamental antes de partir hacia nuestro destino comprobar si este se ve afectado por las restricciones. Así, a través de su aplicación ya están compartiendo mensajes con los usuarios para que puedan contar con información clara antes de iniciar su viaje, promoviendo que se cumpla el Plan del Ayuntamiento para asegurar unos desplazamientos responsables y seguros.

Para adaptarse a las limitaciones de circulación por el casco histórico, Voi ha reubicado sus patinetes para descongestionar el centro y ofrecer sus servicios en zonas que serán más necesarias en estos días. Asimismo, la compañía de patinetes ha elaborado un plan especial a través del que intensifica la vigilancia de las ubicaciones, el estacionamiento y el estado de cada uno de los vehículos.