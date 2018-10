Polémica por el acuerdo de Uber con el Betis y el Sevilla

Tanto el Sevilla FC como el Real Betis han comunicado en sus cuentas oficiales en las redes sociales el acuerdo con una de las empresas líderes en el sector de la movilidad, este patrocinio no ha gustado nada a los taxistas de la ciudad y ha generado multitud de respuestas rechazando este convenio.

Q decepcion más grande. Apoyando a empresas q no tributan en España y explotan a sus trabajadores q muchos serán sevillistas. Por supuesto seguiré apoyando al Sevilla pero no cuente con mi dinero y aprobación . Gracias por su implicación con la sociedad española. Y si soy taxista — JM3 (@morosfc1905) 23 de octubre de 2018

Nuestro club siempre se ha reconocido por estar al lado de las personas y no del dinero ,...NO NANCHEN LA ESENCIA DEL REAL BETIS BALOMPIÉ,NO A UBER EN EL REAL BETIS. BALOMPIÉ,. ... vergüenza que se asocie mi equipo con este tipo de empresas,que quieren arruinar a 100000familias — Metalbetico (@metalbetico) 23 de octubre de 2018

Yo abonado del real betis balompie y taxista de profesion quizas o seguramente el año que viene no podre sacarme el abono del betis gracias a que empresas como uber y otras de vtc estan irrumpiendo en nuestra ciudad para quitarnos el trabajo. Y mi club las apoya. Vergonzoso — pascui (@pascui34) 23 de octubre de 2018

Os habéis posicionado en contra de muchos taxistas sevillistas que llevan años sacando el carnet y a favor de una multinacional que explota a sus trabajadores — Juanlu Bascon (@Juanlubascon) 23 de octubre de 2018

Pero no sólo los taxistas se han mostrado contrarios a este acuerdo por parte de los equipos sevillano con Uber. Los aficionados de ambos equipos han mostrado su rechazo con este nuevo patrocinador porque la empresa no tributa en España y el no apoyo a los taxistas sevillanos.

MUY MAL por los equipos Sevillanos, en vez de apoyar a las pymes locales del taxi. #SevillaHoy — Alfonso Jimenez Mohe (@ajmohedano) 23 de octubre de 2018

Lo que os faltaba ya.Ahora os ponéis a apoyar a una empresa de explotadores, que ni siquiera paga impuestos en España, y desvalorizais a un gremio que paga impuestos, por lo que salen las pensiones de nuestros mayores!!! ++ — Lucía Murillo (@luciamurillo20) 23 de octubre de 2018

Patrocinais a esta empresa poniendo en riesgo a 2300 familias en Sevilla y a más de 100000 en España — Noestoyciego (@Noestoyciego1) 23 de octubre de 2018

Fomentando las multinacionales que tienen empleados en semiesclavitud — Ismael Sánchez López (@IsmaelSZLZ) 23 de octubre de 2018

Vergüenza de que represente al sevillismo este presidente apoyando a empresas que tributan fuera de España y creando trabajo precario. — Alcarrandez (@alcarrandez) 23 de octubre de 2018

Lamentable que se asocie a un club histórico una empresa evasora fiscal y explotando a sus trabajadores por todo el mundo. No va con los valores del club. Patinazo GORDÍSIMO. — J. (@Juampa93_) 23 de octubre de 2018

No todos los comentarios han sido negativos algunos aficionados sevillistas y béticos se han mostrado partidarios del acuerdo con este nuevo patrocinador, poniendo en valor el acuerdo de ambos equipos.

¿Donde está el problema? Es una empresa que nos guste o no es legal, que paga a un club para que lo patrocine. El betis no tiene nada que ver con Uber, simplemente recibirá dinero por patrocinarlo buscando su propio beneficio, como hace cualquier club o empresa. — Jesús Gallardo (@jesusgallardo96) 23 de octubre de 2018

No sabía yo, que había tanta gente que se informara de la procedencia de todos los artículos que consume en la vida diaria... ( ironía ). Y ahora se quejan de este acuerdo beneficioso económicamente para el Betis. — Sergio (@sergiogm1988) 23 de octubre de 2018

Los que os quejáis sois tontos, asi sin mas de verdad, si no hay patrocinadores bla bla bla, si los hay bla bla bla... QUE EL FUTBOL ES UN NEGOCIO SEÑORES a ver si os enteráis, que el sentimiento va en ti, no en unos acuerdos — A 460 Km (@Un_Sevillista16) 23 de octubre de 2018