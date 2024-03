Los sindicatos de la Policía Local de Sevilla convocan dos protestas antes de Semana Santa

Los sindicatos de la Policía Local de Sevilla han convocado dos concentraciones de protesta antes de Semana Santa. Con ellas pretenden incrementar la presión sobre el Ayuntamiento para conseguir mejoras y amenazan con trabajar únicamente lo que les marca el calendario durante la semana mayor. De esta forma, difícilmente se podría poner en marcha el dispositivo previsto para el Domingo de Ramos y el resto de festivos de la semana.

Las organizaciones Sppme, SPLS, CSIF, UGT y CCOO emitieron este lunes un comunicado conjunto llamando a sus afiliados a la movilización. La primera de estas protestas está prevista para el jueves 14 de marzo a la una de la tarde en la Plaza Nueva, mientras que la segunda será el día 21, coincidiendo con el Pleno del Ayuntamiento.

"La Policía Local de Sevilla lleva muchos años siendo maltratada por todos los políticos que han estado pasando por los distintos gobiernos municipales. Nos hemos quedado a años luz con respecto a otras plantillas en conceptos retributivos, en medios materiales para trabajar y tampoco tenemos sedes dignas", aseguran estos cinco sindicatos. "La plantilla se ha unido y nos ha exigido a todos los sindicatos a que nos pongamos de acuerdo y rememos en una única dirección. Nosotros hemos hecho los deberes y le hemos presentado a este gobierno varias propuestas que coinciden en su gran mayoría".

Estas propuestas se verán en una mesa de negociación convocada para el miércoles 13. "A día de hoy desconocemos la oferta del Ayuntamiento, lo que sí tenemos claro es que no nos vamos a quedar más allá de mejorar los conceptos retributivos de los planes de productividad y los festivos. Hemos comenzado esta batalla y no la vamos a dejar hasta que el alcalde firme un compromiso con todos los sindicatos donde se refleje una negociación del complemento de destino que nos iguale al que tienen en otras plantillas".

Los sindicatos también exigen ya la aprobación de la nueva RPT (Relación de Puestos de Trabajo) antes del verano, así como una nueva valoración y calendario laboral. Piden, además, un calendario de pagos de los trabajos, pues los agentes siguen sin cobrar los servicios del año pasado en Semana Santa y Feria. "No dejamos atrás los medios materiales, queremos ser una policía de primera con los mejores medios para trabajar. No entendemos cómo todavía no han sido capaces de tramitar la licitación de un programa informático para la gestión de las denuncias. Queremos un programa de gestión del 092 que facilite el trabajo de los compañeros de la sala y de los policías que están en la calle. Pedimos vehículos adecuados a nuestro trabajo policial y calidad en los uniformes que tenemos que vestir", insiste la nota de prensa.