La Policía investiga la muerte de una persona junto al puente de Triana

La Policía Nacional está investigando la muerte de una persona en los bajos del puente de Triana. El hallazgo del cuerpo se ha producido alrededor de las seis de la tarde en una zona muy próxima al antiguo bar Capote, cerca del mercado del Barranco. El cadáver estaba oculto entre unos matorrales y se encontraba boca abajo.

En las primeras inspecciones oculares no se han apreciado signos de violencia, por lo que se ha descartado que se trate de un homicidio. El cuerpo fue examinado in situ y, una vez que se ordenó el levantamiento, trasladado a las dependencias del Instituto de Medicina Legal de Sevilla, donde se le practicará la autopsia en las próximas horas. Esta prueba será fundamental para conocer la causa exacta de la muerte, que en estos momentos no se sabe.

Tras el hallazgo del cadáver fueron avisados los servicios de emergencias sanitarias del 061, que sólo pudieron certificar la defunción. La Policía acordonó la zona hasta la llegada de los agentes del Grupo de Homicidios, de la Policía Científica y de la comisión judicial. El cadáver podría llevar varias horas en este lugar. Está identificado. Se trata de un hombre de unos cincuenta años.

En un primer momento hubo cierta confusión sobre esta muerte, ya que coincidió con un incidente con arma blanca registrado en el Paseo de Colón, que podría tratarse de un intento de robo protagonizado por un indigente. De ahí que se pensara que podría haber sido víctima de un apuñalamiento. La Policía descartó rápidamente esta hipótesis, ya que aparentemente no presentaba ninguna lesión ni tampoco había testigos que lo hubieran visto participar en ninguna pelea. Es más, murió antes de este incidente.