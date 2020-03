Primer positivo por coronavirus en la Policía Nacional en Sevilla

Un agente destinado en la comisaría de Sevilla Este es el primer positivo por coronavirus en la Policía Nacional en la capital andaluza. El funcionario lleva varios días con síntomas y ha dado positivo en el test que se le ha practicado, según han confirmado fuentes de la Jefatura Superior de Policía en Andalucía Occidental. En esta demarcación hay otro agente contagiado, si bien éste está destinado en la comisaría de Algeciras (Cádiz).

El policía de Sevilla Este trabaja en la sección de Seguridad Ciudadana de esta comisaría, ubicada junto a la calle Emilio Lemos. Los agentes de la Policía Nacional, como los de otros cuerpos de seguridad, están expuestos al virus, ya que prestan servicio en las calles con normalidad y apenas disponen de equipos de protección suficientes. En las comisarías hay muy pocas mascarillas y geles desinfectantes, y en algunas de Sevilla, como las del distrito Centro o Macarena, hay más porque han sido donadas por la comunidad china.

Los agentes trabajan con mascarillas y guantes que han obtenido por sus medios, si bien no siempre se les permite utilizar los equipos de protección que no sean suministrados por la Dirección General de la Policía. Así está ocurriendo en la Unidad de Intervención Policial (UIP), los antidisturbios, donde el sindicato Jupol ha denunciado que el jefe no autoriza a los policías a que usen los medios que ellos compraron.

En Madrid incluso se ha dado un caso de un policía que ha sido castigado a quedarse en su base sin salir a trabajar porque llevaba un equipo de protección de su propio bolsillo. Esto ha motivado que el director general de la Policía, Francisco Pardo, se pronuncie y haya respaldado a los agentes que se quieran comprar sus propios medios de protección.