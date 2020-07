Primeras impresiones de la Selectividad del Covid en Sevilla: "Mucho más fácil que otros años"

Sara Rodrigo tiene 19 años. Es la segunda vez que se presenta a Selectividad. La primera fue en 2019. Ahora quiere tener nota suficiente para estudiar Enfermería en Sevilla. Hasta ahora ha cursado Farmacia en Granada.

Acaba de realizar el examen de Lengua Española y Literatura. "No hay color", asevera. "Este año es mucho más fácil, al existir más opciones", explica la joven.

Entre los dos textos ofrecidos, ha elegido el de El cuarto de atrás, de Carmen Martín Gaite. La razón es sencilla: "Es la única mujer entre los autores estudiados y es la novedad de este año, que siempre cae".

Sara se estudió a Gaite. Eligió su comentario de texto y luego, en el segundo bloque, optó por El árbol de la ciencia, de Pío Baroja. Tenía claro, en este apartado, cuál no iba a escoger: a Luis Cernuda con La realidad y el deseo. "La poesía siempre resulta más difícil, por eso siempre es mejor decantarse por la novela", argumenta la estudiante, quien reconoce que al ampliarse las opciones hay preguntas "más fáciles" que otros años.

Esta opinión también la comparte Rosario Díaz, profesora de Lengua y Literatura del IES Margarita Salas, un instituto de Sevilla Este que ha llevado 70 alumnos a la Selectividad. A Díaz le sorprende que haya entrado Carmen Martín Gaite, una autora que normalmente se estudia en el tercer trimestre, periodo del que, en principio, al desarrollarse de forma telemática se iban a evitar contenidos en las pruebas. "Por suerte, nosotros la dimos al inicio de curso, porque su obra requiere de mucho trabajo y no me gusta dejarla para el final", detalla la docente.

Para Díaz, esta inclusión podría indicar que el examen es el que ya estaba preparado, pero se ha ampliado con más preguntas para dar más opciones a los aspirantes. "La prueba es un regalito este año, tanto para aprobar como para sacar más nota", abunda.

Sara y Rosario coinciden, no obstante, en que esta facilidad y el consiguiente aumento de aprobados tendrá también su repercusión en las notas de acceso a las carreras. "La nota de corte de Enfermería está en un 11,6, pero no me voy a conformar hasta tener un 12, porque serán muchos los que logren esa calificación al ser los exámenes más fáciles", advierte Sara.

Rosario, por su parte, confía en que las pruebas de las asignaturas específicas sirvan después para "ponderar" la nota.

Unas impresiones que se tienen en esta primera jornada de Selectividad tardía, con más de 40 grados y con estrictas medidas de seguridad que convierten en un auténtico búnker algunas sedes, como el Rectorado de la Hispalense.