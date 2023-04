El Puerto de Sevilla participa en un proyecto europeo para mejorar la navegación interior

La Autoridad Portuaria de Sevilla (APS) participa en el proyecto europeo IWETT (InlandWaterway use of EGNOS for Tracking and Tracing) que permite aumentar la precisión del posicionamiento de los buques en las vías navegables de interior gracias a la comunicación a través de satélites geoestacionarios (EGNOS). En concreto, este proyecto se desarrollará en España en la Eurovía del Guadalquivir, en Hungría a lo largo del Danubio y en Alemania en la vía Spree-Order.

La iniciativa, promovida por la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial, EUSPA, cuenta con una cofinanciación de 536.250 euros y un plazo de ejecución de dos años, hasta septiembre de 2024. En ella participan cuatro socios de los tres países europeos donde se mejorará la navegación interior. Estos socios son RSOE en Hungría; Alberding y WSV en Alemania; y la Autoridad Portuaria de Sevilla en España.

Con motivo del avance de IWETT, esta semana ha tenido lugar una reunión de trabajo en el Puerto de Sevilla que ha congregado a los socios del proyecto. También, han asistido representantes de la Agencia Espacial Española, cuya sede se instalará en Sevilla, y de Puertos del Estado. Ambas entidades han mostrado gran interés por los beneficios que aporta IWETT para la optimización de la navegación interior.

Este proyecto se suma al resto de iniciativas promovidas por la Autoridad Portuaria de Sevilla para aprovechar al máximo la canal mediante el intercambio de datos. Entre ellas, la APS ha desarrollado el proyecto europeo AIRIS, con el que digitalizó la Eurovía a partir de sensores que aportan información en tiempo real. También, avanza en el Proyecto de Optimización de la Navegación con el que mejorará el acceso marítimo en base al conocimiento científico del estuario y a la aplicación de técnicas innovadoras que permitan la entrada de buques con más carga.