Quejas por retrasos de hasta cuatro meses en las revisiones de cáncer de mama

Hasta cuatro meses de espera para una revisión de cáncer de mama. La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) en Sevilla advierte de que ésta es la demora media que esperan las pacientes para acceder a su cita de control anual o semestral en el Hospital Virgen del Rocío.

Su presidenta, Ángela Claverol, asegura que los retrasos en las revisiones se estarían arrastrando desde principios del año pasado, con mayor incidencia desde después del verano. Según han contado algunas de las afectadas a este periódico, en el mes de febrero se estaban viendo las pacientes que tenían que haber sido revisadas el pasado octubre. La mujeres se quejan, además, de que esa prolongación de tiempo afecta tanto a la "fiabilidad" de unas pruebas previas a las consultas con el oncólogo, tipo mamografía o analíticas, que sí se estarían haciendo en tiempo y, por lo tanto, con mucha antelación respecto a su revisión por parte del especialista; como a la acentuación de la enfermedad en caso de recaídas.

"Prácticamente desde que comenzó el año hemos estado recibiendo quejas sobre tiempos de espera y demoras en las citas de nuestras asociadas que han visto cómo las revisiones han pasado de ser de un mes o mes y medio entre las pruebas y la consulta con el oncólogo a ser vistas tres o cuatro meses después, lo cual provoca una ansiedad más que evidente", afirma Claverol.

En su mayoría, estos retrasos se dan en casos de mujeres que finalizaron sus tratamientos pero están pendientes de las pertinentes revisiones. "Esto provoca una gran incertidumbre, con el consecuente agravamiento psicológico porque la espera acentúa el miedo a enfrentarse a una recaída", matiza la presidenta de Amama, quien recuerda que, pese al paso del tiempo, siguen siendo "pacientes de riesgo". Pero, además, Claverol indica que la lista de espera también afecta a las mujeres recién diagnosticadas. "Hemos constatado que en estos casos la primera cita con el oncólogo o el servicio de cirugía se retrasa hasta tres meses, lo que conlleva que el estadio de la enfermedad empeore", apunta. Por otro lado, la asociación denuncia que también se están produciendo demoras en las cirugías para reconstrucción mamaria de hasta dos años en este centro. "Cuando la ley dice que se tiene que hacer en seis meses. Es sangrante lo que está pasando", apostilla.

Desde Amama aseguran que esta problemática ya fue planteada al propio gerente del hospital, Manuel Molina Muñoz, en una reunión celebrada el pasado octubre, junto a sus homólogos en el resto de hospitales de Sevilla, pero que, en lo que respecta al Virgen del Rocío, salieron "sin soluciones". "Me dijeron que no podían hacer mucho más, que no tenían más oncólogos y que había aumentado mucho la actividad en los últimos meses", afirma Claverol.

Fuentes del hospital consultadas por este medio admiten las demoras que se han producido en los últimos meses en el servicio de Oncología en cuanto a revisiones y matiza que "siempre se trata de consultas de pacientes que no tienen un tratamiento activo". Las mismas fuentes vinculan esas demoras a un aumento de la actividad en la unidad por el mayor número de diagnósticos y de pacientes que llegan a primera consulta, por una mayor prevalencia de la enfermedad. "Al aumentar esta actividad, que es prioritaria, porque son pacientes con la enfermedad en activo, esas citas van por delante de las que vienen a revisiones y, se entiende, que su situación está controlada, por lo que pueden retrasar un poco su cita", indican.

No obstante, desde el Virgen del Rocío indican que se está trabajando para minimizar esa demora con un proyecto de ampliación de consultas e intensificación del servicio con el que confían se resuelva esta situación.

"Entendemos que todo esto responde a problemas burocráticos y administrativos así como al gran número de personas afectadas por esta enfermedad, pero al final, somos los propios afectados los que sufrimos las consecuencias y que agravan aún más esta situación tan complicada", sentencian desde Amama.