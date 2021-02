Revierte los signos de la edad con esta rutina de sérums

¿Buscas una rutina para tratar las arrugas y la firmeza? Hemos encontrado el tratamiento perfecto. Por menos de 30€ este pack de Segle Clinical contiene 3 mini-sérums ultraconcentrados para un tratamiento intensivo de un mes en el que notarás una diferencia: piel más hidratada, firme y luminosa, con arrugas menos marcadas y mejor definición del óvalo facial.

El mundo de la cosmética puede ser abrumador: con cientos de productos y opciones, tener una rutina eficaz, especializada y de calidad es un gran valor. La constancia es esencial, pero también usar los activos más eficaces y en el momento más adecuado. Por eso Segle Clinical ha creado el Trío GLOBAL ANTIAGING RETINOL, que combina activos como el retinol, el ácido hialurónico, el DMAE y péptidos Bótox-like.

El formato sérum además permite una mayor concentración de activos y asegura una mejor penetración en la piel, por eso es tan eficaz. Combate arrugas de expresión y las más profundas, mejora la firmeza y la elasticidad, hidrata, suaviza, aporta luminosidad y unifica el tono de piel. Por eso es un antiaging global.

Conoce los sérums y sus activos

Sérum DMAE LIFT 10

Ideal por la mañana por su efecto lifting inmediato: Atenúa las arrugas de expresión y elimina los signos de la fatiga. La piel ofrece un aspecto radiante y luminoso.

A la vez, trabaja y refuerza la unión entre las capas de la piel mejorando su firmeza y elasticidad y remodelando el óvalo facial con su uso continuado.

El DMAE al 10% tiene un efecto hidratante, antiarrugas, tensor y reafirmante visible, es unos de los activos más potentes contra la flacidez. Además se complementa con Zirhafirm®, un complejo vegetal que mejora la unión entre las capas de la piel para evitar el descolgamiento.

Sérum Restaura

Posteriormente aplicaremos Restaura, un sérum formulado con péptidos con efecto BTX-like que alisan y reducen las arrugas de expresión, a la vez que aporta una profunda hidratación gracias a su contenido en ácido hialurónico y aloe vera. Su contenido en Colágeno Marino e Isoflavonas de soja aportan firmeza y elasticidad a la piel.

Sérum Tinolvital

Por la noche es el momento en que la piel se regenera. Es el mejor momento para usar el retinol, un activo con un gran poder de renovación celular. Este sérum transforma tu piel, dando un aspecto más suave, liso y luminoso. Reduce las arrugas (incluso las más profundas) y las manchas, dando un tono de piel unificado. Además tiene una gran capacidad antioxidante y mejora el aspecto de los poros.

A diferencia de otros tratamientos con retinol, Tinolvital está formulado con retinol palmitato, la forma menos irritante de retinol, que consigue una tolerancia mucho mayor. Por eso es apto para todo tipo de pieles, incluso las más sensibles.

Si es tu caso, además, desde Segle Clinical te recomiendan empezar usando Tinolvital en noches alternas, y en las noches que no lo uses aplicar Restaura. Pero no te preocupes, todo esto te lo comunicarán por email, además de ser un laboratorio de calidad ponen una gran importancia en la comunicación de cómo aplicar sus productos para obtener los mejores resultados.