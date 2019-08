Intentan robar por cuarta vez en dos meses en una casa de Nervión

Unos ladrones han vuelto a entrar este fin de semana en la casa de Nervión a la que se puede acceder por el edificio colindante, que está en obras y no tiene ninguna medida de seguridad. La vivienda ha sufrido ya cuatro asaltos desde el 29 de junio. La propietaria, que reside sola y que tiene 75 años, ha enviado una carta a las administraciones para exponer la situación en la que se encuentra y los problemas de salud y ansiedad que el asunto le está causando.

El último robo se produjo la madrugada del sábado al domingo. Como la mujer había instalado unas cámaras de vigilancia en su azotea, por la que entran los ladrones, la intrusión ha quedado documentada. Ocurrió a las 3:40 del 25 de agosto.

Al ser sorprendido por el fogonazo de la cámara, el ladrón decidió darse la vuelta y huir sin llegar a entrar en la casa ni llevarse nada. El intruso lleva guantes para no dejar huellas digitales, pero no esperaba que hubiera cámaras y no llevaba el rostro cubierto.

La dueña de la casa ha denunciado ya este nuevo robo y ha aportado las imágenes de las cámaras de seguridad a la Policía para que identifique al delincuente. Los otros tres robos se produjeron el 29 de junio, el 8 de julio y el 5 de agosto. En todos los casos, los ladrones accedieron por el edificio de al lado, que está en construcción. Desde este inmueble, se puede acceder fácilmente a la azotea de la vivienda colindante.