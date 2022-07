El SAS empieza a alterar las vacaciones al personal para cubrir turnos en verano

"En este momento no sé cómo voy a trabajar de aquí al viernes porque no tengo nada confirmado". La frase, de una enfermera del Hospital Militar, refleja los problemas a los que está haciendo frente el Servicio Andaluz de Salud (SAS) este verano por una falta de profesionales que está complicando la cobertura de turnos y descansos estivales y que ya está provocando la alteración de permisos y vacaciones al personal sanitario por las escasas sustituciones al no contar con candidatos en las bolsas de empleo.

Así lo han denunciado a este periódico los propios profesionales afectados por esta maniobra en el Hospital Militar, los cuáles aseguran que fueron informados de estos cambios un día antes del inicio del Plan de Vacaciones -el 30 de junio-. En concreto, forman parte de la plantilla de la sexta planta impar, la última que se decidió cerrar en el centro dentro de los ajustes veraniegos a fin de ajustar el personal y poder cubrir con ellos vacantes en el área hospitalaria.

"Llevamos casi tres años muy duros, sin vacaciones, y sacrificando nuestra vida, nuestra familia y nuestra salud mental y, ahora, cuando ya teníamos nuestras vacaciones firmadas y autorizadas por nuestra supervisora, y con planes hechos, se nos dice a fecha de 30 de junio que no las vamos a poder disfrutar. Asumimos huecos de otras personas que han trasladado al Hospital General del Virgen del Rocío para cubrir allí vacantes, asumimos las vacaciones de otros compañeros y sus turnos, y todo eso a costa de que nuestras propias vacaciones y nuestra cadencia de trabajo desaparezcan. Esto es inadmisible. Obviamente nuestro ánimo no es el mismo ahora que hace dos semanas. Nuestra vocación es muy grande, pero nuestra paciencia es finita y estamos ya al límite. Esto es un maltrato", denuncia una enfermera afectada por esta medida y que prefiere quedar en el anonimato.

El verano se presenta duro para los sanitarios. El Plan de Vacaciones del SAS incluye una reducción de habitaciones hospitalarias abiertas y el cierre de camas disponibles, que responden a una reducción de actividad al haber mucha población de vacaciones, cirugías pospuestas y menor programación de consultas y pruebas. En concreto, en el Hospital Militar, el cierre de camas afecta a 87 unidades repartidas entre las alas cuarta, quinta y sexta impar, así como a la UCI, donde los puestos inhabilitados ascienden a 19, cuatro más de los previstos, según los profesionales de la unidad.

Una situación ante la que la secretaria provincial del Sindicato de Enfermería, Satse, en Sevilla, Reyes Zabala, exige públicamente a la gerencia del área hospitalaria Virgen del Rocío, a la que corresponde el Hospital Militar, que respete las vacaciones a las que tienen derecho las enfermeras.

Según la organización "se están cambiando cuadrantes y denegando vacaciones a los trabajadores cuando las tenían solicitadas y autorizadas por escrito". Reyes Zabala apunta, incluso, la "renuncia de contratos" por estas "irregularidades".

"Como sindicato exigimos que se les respete esas vacaciones ya concedidas. Es un derecho fundamental. Llevan un año trabajando y no podemos consentir que el 1 de julio, fecha en la que muchos ya empezaban sus vacaciones, con todo previsto y planificado, se les nieguen. Esto supone la vulneración de un derecho fundamental y es inadmisible", apostilla.

Además, Satse apunta la peculiaridad del centro en el que se está llevando a cabo esta maniobra, "un hospital nuevo, vendido como un refuerzo a la atención sanitaria en Sevilla". "Están desmantelando el centro que nos han vendido como la panacea de la sanidad pública sevillana. Ni se ha previsto la dotación de personal, porque no se han dado contratos de larga duración y son temporales en su mayoría, ni se ha planificado el plan de vacaciones. Se habrán gastado el dinero en las obras pero no se está gastando en los recursos humanos para mantener el hospital. Es todo un engaño", sentencia.

Por su parte, fuentes de la dirección del Hospital Virgen de la Rocío, de la que dependen los profesionales del Militar, explican que "en ningún momento se han suspendido vacaciones". Los responsables del personal afectado aseguran que "todos los trabajadores podrán disfrutar de sus descansos", pero que, "a fin de que todos los turnos queden cubiertos, en algunos casos mínimos, se han retrasado las fechas previstas". "Se trata de un ajuste de días por necesidades del servicio, que tiene que quedar siempre cubierto, y, por ello, algunos profesionales tendrán que modificar sus vacaciones", argumentan. Además, según apuntan las mismas fuentes, al tratarse de personal eventual, no les corresponderían vacaciones como tal. "Podrán disponer de 15 días porque se les ha ofrecido juntar los dos días y medio por mes que les corresponde para que pudieran descansar en un periodo más amplio", añaden.

La justificación por parte de la Administración, que ya aportó el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, es que no hay profesionales para contratar. Aguirre anunció que a través del plan de vacaciones se iban a ofertar 18.000 contrataciones en Andalucía para sustituciones y refuerzos y permitir las vacaciones de la plantilla, que en el caso de Sevilla rondaban las 4.000. No obstante, una semana después admitió que no se iban a poder firmar todos esos contratos por falta de candidatos disponibles en las respectivas bolsas públicas de empleo, así como en otras comunidades. El consejero de Salud apuntó que el asunto es, especialmente, preocupante en las contrataciones de los médicos, pero también preocupa la de los enfermeros.