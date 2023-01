Sanz: "Un alcalde debe estar pendiente del día a día, no sólo de los grandes proyectos"

Sevilla Este le recuerda a Tomares, que gobernó durante 14 años. En esta zona de la ciudad ha puesto sus miras para captar el voto huérfano de Ciudadanos. Más de cinco mil en las últimas elecciones municipales. Frente al Palacio de Exposiciones y Congresos, José Luis Sanz (Sevilla, 1968) desgrana su proyecto como candidato del PP a la Alcaldía. Quiere que Sevilla sea la capital cultural, empresarial y tecnológica del sur de Europa, y centra el tiro en la falta de limpieza, seguridad y aparcamientos.

–Lleva casi 500 días de campaña. Hágame un balance.

–Positivo. Puedo presumir de que tengo un amplio conocimiento de las problemáticas de los barrios. Hemos recorrido calle a calle, rincón a rincón. Sevilla cuenta con unas posibilidades infinitas y maravillosas, pero sus barrios están peor que hace ocho años. Tengo 20 proyectos para cambiar y transformar la ciudad.

–¿Cuáles son los tres principales problemas de los sevillanos?

–Al principio, el problema generalizado en todos los barrios era la limpieza. Ahora se le suma la seguridad en las zonas más desfavorecidas o en Nervión y Los Remedios. Se debe a tres factores, faltan 400 plazas de Policía Nacional, hay 400 plazas de Policía Local sin cubrir, y no se ha invertido nada en incrementar las zonas de videovigilancia. El tercer problema son los aparcamientos, Sevilla Este es un ejemplo de todo lo anterior. A las ocho de la tarde, en cualquier barrio hay una doble fila que no se mueve hasta el día siguiente. Los solares municipales sin uso pueden ser aparcamientos temporalmente, pero como los socialistas no están en la gestión de la ciudad no se les ocurren estas propuestas.

–¿Es una ventaja hacer oposición desde fuera del Ayuntamiento?

–Creo que sí, no te quita el tiempo de la preparación de los plenos o de las obligaciones que se tiene como concejal de asistir a determinados actos institucionales. Me permite estar en la calle pateando los barrios y conociendo la problemática de los sevillanos.

–¿Qué recetas usadas en Tomares puedes replicar en Sevilla?

–Sobre todo el cuidado de los espacios públicos. El modelo se puede aplicar a cualquier barrio. Las tres palabras que definen la gestión municipal en Sevilla son abandono, dejadez y desidia. Voy por la calle y pienso que no hay nadie pendiente de nada. ¿Quién gobierna esta ciudad? Un alcalde debe estar pendiente del día a día, no sólo en los grandes proyectos.