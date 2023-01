Sanz: “Aspiro a que mi proyecto capte a los votantes de Ciudadanos”

–Defina con una palabra la gestión de Antonio Muñoz.

–Cero. No es nuevo, se ha llevado siete años y medio de delegado de Urbanismo, Turismo y Cultura. Tres grandes problemas que tiene la ciudad. ¿Qué necesita otros cuatro años para desbloquear lo que no ha podido? La gran huella que deja serán las residencias universitarias de la Palmera, los mamotretos, aparte de convertir la Gerencia de Urbanismo en un lastre que agota a cualquiera que quiere invertir un euro en la ciudad.

–Todo alcaldable tiene uno, ¿cuál es su proyecto de ciudad?

–Lo primero es que la ciudad funcione, pero mi proyecto contempla que Sevilla sea la capital cultural de Andalucía, siga siendo una potencia turística, ya que aún no tenemos turismo de calidad y hemos perdido posicionamiento a nivel internacional, ser de forma indiscutible la capital empresarial y tecnológica del sur de España, y también ser la capital aeronáutica del sur de Europa junto a Toulouse y Hamburgo.

–Cuatro meses para las urnas, ¿qué le cuentan los tracking?

–Son favorables, van en la buena dirección. Aspiro a presentar un proyecto político que consiga el respaldo de una mayoría suficiente que me permita gobernar en solitario. La única encuesta que me creo será la del 28 de mayo. Soy optimista por lo que percibo y me cuentan los sevillanos, que se sienten abandonados por este equipo de gobierno. Mi proyecto lo podrán votar no sólo los populares, aspiro a captar los de Ciudadanos e incluso los del Partido Socialista. A Sevilla le ha faltado un alcalde con un proyecto de ciudad en la cabeza. Hemos perdido espacio con respecto a Málaga, Zaragoza, Bilbao o Valencia.

–¿Cuenta con el voto huérfano de Ciudadanos?

–Todas las encuestas y todos los tracking dicen que no van a conseguir representación municipal. Por eso, me gustaría hacer un llamamiento a todo ese votante de Ciudadanos de las últimas elecciones municipales para que piensen bien su voto.

–¿Se rodeará de independientes en sus listas?

–En mi partido hay gente con mucha capacidad de gestión, que saben lo que es la política. Pero, evidentemente, tengo en la cabeza traer independientes porque siempre dan una visión diferente de la sociedad sevillana. Toda aportación es buena.

–¿Qué será lo primero si sale elegido alcalde?

–El plan de choque de limpieza, es el síntoma de abandono más evidente en la ciudad en este momento. Después, muchas cosas. Sevilla Este es un barrio de casi 90.000 habitantes que tiene entidad propia para ser un único distrito. Hablando de eso, las gestiones en los distritos son lentísimas. Aburren a cualquiera. Hace falta agilidad y eficacia administrativa.

–Si tiene margen, ¿a qué proyecto en marcha le gustaría darle su sello personal?

–No voy a ser un alcalde revisionista. No voy a hacer lo que hizo el señor Espadas y el señor Muñoz, que cogieron los proyectos de Altadis y la Gavidia y lo guardaron en un cajón. A los siete años, sacaron el mismo proyecto de Zoido, le hicieron dos modificaciones con un rotulador y la ciudad ha perdido ocho años. Aún no son realidades. No tengo interés en dejar el sello mío en ningún proyecto en marcha. No me gusta el tranvía, pero no lo voy a paralizar. Sevilla Este es una isla. Cuenta con dos líneas de autobuses que tardan 50 minutos en llegar al centro. ¿Qué le falta? La línea 2 de Metro. No entiendo la prioridad que le dio Espadas a la línea 3. No creo en el tranvibús, bastaría con hacer buenos carriles bus para incrementar la velocidad comercial de los autobuses.

–¿Algún proyecto en mente para ser recordado?

–El que más me gusta es el de Sevilla abierta al mundo. Entiendo que es complejísimo. A Sevilla no le hace falta más turistas, ya que no tenemos productos turísticos que ofrecer. Lo que quiero es que duerma una noche más. Para eso nos hace falta grandes proyectos culturales, como un gran espacio museístico en el que entres a las diez de la mañana y salgas a la seis de la tarde, ya te quedas una noche más en la ciudad. Hay otros proyectos más fáciles de conseguir, como el de Sevilla oculta para restaurar el patrimonio de las órdenes religiosas.