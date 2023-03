Sanz denuncia que el alcalde no ha entregado ni una VPO en ocho años y no mantiene los pisos de Emvisesa

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha denunciado este miércoles que “el alcalde no ha entregado ni una VPO en ocho años, no mantiene los pisos de Emvisesa y ha anunciado un giro en la gestión”. Sanz, que ha presentado su propuesta en las viviendas de Emvisesa de Cross Pirotecnia, donde los vecinos llevan años denunciando problemas de mantenimiento y averías de los ascensores, que provoca que las personas con movilidad reducida no puedan entrar ni salir de sus casas, algo sangrante, y desde Emvisesa no les atienden ni ven prioritario. Hay que recordar que el PP llevó al último Pleno una moción, aprobada por unanimidad, pero desde el alcalde aún no ha tomado medidas. "Todos los problemas que hay en Emvisesa son de gestión porque en el gobierno municipal del PSOE no hay nadie pendiente de nada. Emvisesa tiene que velar por el buen mantenimiento de las viviendas y garantizar la accesibilidad, algo que no está haciendo”. Es un problema que, además de en Cross Pirotecnia, ocurre en otras viviendas.

Los vecinos nos han trasladado su indignación, ya que llevan años esperando una solución que no llega. “Estamos hablando de mantenimiento, de voluntad de querer hacer las cosas, de gestionar una empresa como Emvisesa que tiene que cuidar de los pisos que tiene, es un problema de falta de gestión y dejadez”, ha reiterado Sanz, que se ha comprometido a “que los inquilinos de Emvisesa se sientan bien tratados y que los pisos tengan las correspondientes actuaciones de mantenimiento”.

“Nunca una empresa como Emvisesa ha tenido tanto respaldo económico por parte de la Junta de Andalucía como tiene ahora, desde el año 2020 tienen para gastar hasta 40 millones de euros, concedidos en este momento 12 millones”, ha resaltado Sanz. Se ha preguntado “con este respaldo a qué se está dedicando Emvisesa, en qué gastan el dinero. Es un problema de incompetencia, de falta de gestión, de no poner al frente a profesionales y de no saber cuál es la política de vivienda que hay que hacer”.

El candidato del PP a la Alcaldía ha explicado que, actualmente, “Sevilla está a la cola de las políticas públicas de vivienda”. Sevilla proporcionalmente tiene menos vivienda protegida que cualquier ciudad similar. Nuestra ciudad con una vivienda municipal en alquiler social por cada 336 habitantes, está lejos de ciudades como Zaragoza (una por cada 276), Málaga (una por cada 154) o Bilbao (una por cada 82). “Debemos dar soluciones eficaces y eficientes al problema de la vivienda, ya que el contador de viviendas protegidas entregadas por Emvisesa no puede ser 0 en ocho años y sólo ha instalado ocho ascensores en ocho años, por lo que hay que potenciar las subvenciones para la instalación de ascensores”, ha manifestado José Luis Sanz. Ha añadido que “este es el resumen de la política de gestión del PSOE y del alcalde Muñoz en vivienda, lo que se traduce en un auténtico fracaso”.

El candidato del PP a la Alcaldía ha indicado que “Emvisesa tiene que construir equipamientos en la ciudad, tiene que construir viviendas aprovechando el esfuerzo inversor de la Junta de Andalucía y tiene que mantenerlas. Voy a cambiar el modelo de gestión de Emvisesa para que sea una empresa eficiente, eficaz y atajar el problema de vivienda que hay en Sevilla”.

Nuevo proyecto de gestión de Emvisesa

José Luis Sanz ha detallado que “en mi proyecto de ciudad definiremos un modelo de empresa basado en la colaboración público-privada, y no en el funcionamiento de Emvisesa como una promotora inmobiliaria más”.

Sanz ha señalado que su modelo de gestión se basa en cuatro ejes estratégicos, el primero de ellos es incrementar el parque residencial en alquiler para satisfacer la necesidad de una vivienda asequible, mediante la colaboración público privada. Para ello, “apostamos por la implicación del sector privado en el desarrollo de una política de vivienda seria y real”. Ha añadido que “Emvisesa debe garantizar que se acceda a una vivienda asequible, a un precio tasado, controlando el proceso de acceso y de adjudicación, pero dando cabida en la promoción y construcción al sector privado, mediante la cesión de derechos de superficie, que serán los que inviertan en la construcción y gestión de los inmuebles, como están haciendo la mayoría de promotores públicos de España”.

José Luis Sanz ha citado como ejemplo el Plan Vive, un modelo de éxito de colaboración público-privada para aumentar el parque de vivienda asequible en la región madrileña, en 6.000 viviendas, donde la Administración autonómica pone suelo a disposición de los operadores y los madrileños se benefician de alquileres más bajos que los del mercado.

Además, el candidato del PP a la Alcaldía ha recordado que “mi proyecto Sevilla para vivir contempla la construcción de 8.000 viviendas en 8 años, mediante la colaboración público-privada, poniendo en carga 25 solares del Ayuntamiento, distribuidos por todos los distritos. Viviendas accesibles en venta, alquiler y para jóvenes”.

El segundo eje estratégico es garantizar la sostenibilidad y habitabilidad del parque de viviendas mediante un modelo de rehabilitación social, accesible y energéticamente eficiente. “Es preciso desarrollar medidas para rehabilitar edificios que contribuyan a revitalizar los barrios, y Emvisesa debe liderar ese proyecto”. Impulsaremos la rehabilitación mediante la gestión de convenios para la concesión de ayudas y Emvisesa asumirá, mediante encomiendas de gestión la realización de obras, infraestructuras y dotaciones municipales. Y, por otro lado, centralizará toda la política de rehabilitación, tramitando y gestionando todas las ayudas, al amparo de los planes estatales y autonómicos de vivienda, así como la concesión de subvenciones para el fomento de aquellas iniciativas que tienen por objeto la ejecución de actuaciones en materia de rehabilitación, adecuación y reparación de edificaciones, recuperación de espacios, y revitalización de entornos urbanos.

El tercer eje es la mejora de la gestión del patrimonio residencial propio. “Planteamos una gestión más eficiente de las comunidades de vecinos de las viviendas propiedad de Emvisesa, para ello apostamos por la implantación de un nuevo modelo de Administrador Único de las comunidades de arrendatarios de estas viviendas que permitan un mejor mantenimiento y gestión de las mismas”. Del mismo modo, “ofreceremos a los inquilinos una gestión integral de calidad mediante la prestación de servicios profesionales de una administración de fincas integral”.

“Esta herramienta de trabajo de colaboración público-privada en la gestión de la vivienda pública se concibe como un proyecto que englobará a un importante equipo de profesionales que tendrá como finalidad, no sólo la atención del patrimonio de Emvisesa desde el punto de vista económico, sino la atención de los usuarios desde el punto de vista social”. Se desarrollarán las siguientes tareas: Económicas y de mantenimiento del inmueble, inspecciones técnicas obligatorias, limpieza, pequeñas reparaciones, etc, centralización de los suministros y servicios de todas las promociones, abaratando sus costes, así como equipos de trabajadores sociales que actuarán permanentemente como correa de transmisión de las necesidades e inquietudes de los vecinos.

Por último, el cuarto eje estratégico se basa en usar la vivienda existente privada como instrumento de inclusión social. José Luis Sanz ha explicado que “debemos adoptar medidas que dinamicen el mercado del alquiler, movilicen las viviendas particulares vacías y todo dentro de marcos de seguridad jurídica. No podemos hacer recaer el peso de la política de vivienda sobre el ciudadano”.

Sanz ha indicado que su proyecto contempla “implantar un gran programa de captación de viviendas vacías donde se den garantías en el cobro de renta, libertad en la elección del inquilino, en el apoyo y seguridad jurídica al propietario, en la bonificación de impuestos y en ayudas al pago de comunidad y a la realización de obras de mejora”. Y, por otro lado, “haremos un programa específico de acceso a viviendas compradas en el mercado secundario para jóvenes y mayores con necesidad de viviendas accesibles”.