Sanz pide "un buen gestor" para Lipasam y no "un político"

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha defendido este viernes la profesionalidad de los empleados de Lipasam, los principales afectados por la "nefasta gestión" del alcalde Antonio Muñoz, que es "el único responsable del caos que hay en la empresa y de la suciedad de nuestras calles".

Sanz ha reiterado que “el gobierno municipal del PSOE debe dotarse de medios y confiar en los profesionales de Lipasam que, a día de hoy, como ya he reiterado en diversas ocasiones, están mal dirigidos y la empresa mal gestionada por el PSOE”.

“Los empleados de Lipasam realizan su trabajo en unas condiciones adversas, los 365 días del año y con una climatología diversa, calor, frío o lluvia. Ellos no tienen por qué pagar las consecuencias de la incapacidad del alcalde socialista Muñoz que, está más que demostrado, no está sabiendo gestionar la empresa con eficacia y eficiencia”, ha manifestado Sanz. A ello ha añadido que “esto está provocando un grave problema de insalubridad con la suciedad y la mugre en todos los barrios de nuestra ciudad, así como que la empresa sea un auténtico caos, con trabajadores muy desmotivados”.

El pasado socialista del gerente

Al hilo de ello, el candidato popular ha destacado que “su objetivo es mejorar los servicios de limpieza en calidad y frecuencia, ampliar la plantilla y seguir demostrando la profesionalidad que hay en Lipasam, para garantizar que esta empresa puede funcionar y ser viable como servicio público, siempre que esté en manos de gestores que sepan dirigirla”. Ha recordado que “las empresas públicas tienen que estar gestionadas por profesionales y buenos gestores, no por políticos, como ocurre en Lipasam, donde el alcalde socialista Muñoz puso al frente a Lucrecio Fernández, afín del PSOE, ex delegado del Gobierno en Andalucía y ha ocupado, además, otros puestos en la Junta de Andalucía, durante las legislaturas del PSOE”.

Sanz ha subrayado que “Lipasam cuenta con unos magníficos profesionales, a los que no se tiene en cuenta, pero no tienen al frente a un buen gestor, lo que provoca que no haya planificación alguna". "Estamos hablando de un problema de gestión política, ya que el gerente demuestra que no está capacitado para gestionar la limpieza de nuestra ciudad y el alcalde, como máximo responsable, no hace nada por solucionarlo”, ha abundado.

"Privatizar servicios"

En este sentido, ha detallado que, “en estos últimos meses estamos viendo cómo Lipasam va a la deriva porque su dirección demuestra no poseer los conocimientos adecuados para gestionar la empresa y para limpiar las calles de la ciudad”. Ha incidido, incluso, en que “el desastre de gestión ha llevado al gobierno municipal del PSOE a privatizar servicios".

Ha concluido que “la misma plantilla y empresa fueron los que hicieron posible que Sevilla estuviera limpia en la época de Soledad Becerril y Juan Ignacio Zoido, y ahora, con el gobierno municipal del PSOE, Sevilla está llena de mugre fruto de la mala organización, planificación y gestión del alcalde Muñoz”. Ha reiterado que “defiendo el carácter público de Lipasam, la profesionalidad de sus empleados que merecen tener al frente a un buen gestor que haga que esta empresa vuelva a ser referente”.