Sanz movilizará a la sociedad civil en defensa de los túneles de la SE-40

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado este viernes que va a movilizar a la sociedad civil y va a llevar a cabo todas las acciones necesarias en defensa de los túneles de la SE-40. José Luis Sanz ha explicado que “va a iniciar una ronda de contactos con la sociedad civil, instituciones, asociaciones como la Plataforma ‘Sevilla quiere SE-40’, profesionales y corporaciones para ir de la mano y reclamar lo que Sevilla necesita y le corresponde, además de elevar preguntas al Senado en la próxima sesión de control”.

El candidato del PP a la Alcaldía ha recordado que Sevilla tiene un área metropolitana de 1,5 millones de personas y siendo la cuarta ciudad de España debe contar con todas las infraestructuras que necesita, algo que no ocurre por el desprecio al que los gobiernos socialistas del PSOE llevan años sometiendo a Sevilla.

“No me voy a cruzar de brazos, voy a agotar todas las posibilidades y utilizar todas las herramientas para intentar revertir esta situación de agravio. El PSOE le ha robado el futuro a Sevilla y no lo voy a consentir”, ha manifestado José Luis Sanz. Ha reiterado que “voy a defender donde y ante quién haga falta las inversiones para Sevilla”.

“Sevilla no puede seguir perdiendo inversiones, infraestructuras y tiempo por culpa del PSOE. La decisión del Gobierno de no construir los túneles de la SE-40 es un agravio para nuestra ciudad, que lleva más de 15 años perdidos y despilfarrando dinero, algo muy común en los gobiernos socialistas”, ha destacado el candidato del PP a la Alcaldía.

Ha añadido que “es inconcebible que Pedro Sánchez niegue a Sevilla el coste de los túneles de la SE-40 mientras consiente el gasto de 1.700 millones de euros para ampliar la tercera pista del aeropuerto del Prat en la provincia de Barcelona y construir una terminal satélite”.

Por otro lado, José Luis Sanz ha detallado que “mientras Sevilla tira por la borda 15 años de obras porque la SE-40 no es una prioridad para el PSOE, las obras del doble túnel bajo el Támesis en Londres han comenzado y prevén tenerla terminada en cinco años, para entonces Sevilla no tendrá túneles y el puente, en el mejor de los casos, no estará hasta 2028”.

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla ha recordado que “está dispuesto a acompañar a Muñoz a Moncloa para exigir los túneles de la SE-40 ya que el puente es un auténtico atropello a Sevilla. No podemos permanecer impasibles ni quedarnos quietos, hay que luchar y reivindicar de manera contundente lo que le corresponde a Sevilla”. Ha concluido que “el alcalde socialista Muñoz no puede mirar para otro lado ni callarse, es momento de dejar las siglas del partido a un lado y velar por el bien de la ciudad. Voy a llevar a cabo cuántas acciones sean necesarias y defenderé los intereses de Sevilla”.