Sanz sobre las tasas municipales: "Mi política fiscal es que todo lo que se pueda bajar, se bajará"

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, sostiene que en la ciudad "hay margen para bajar" tasas e impuestos municipales -caso del de Bienes Inmuebles (IBI)- porque, a su juicio, "el Ayuntamiento no tiene problemas económicos". "Mi política fiscal será que todo impuesto que se pueda bajar, se bajará", ha afirmado.

En una entrevista con Europa Press, Sanz, al igual que el presidente Juanma Moreno en la Junta de Andalucía y Alberto Núñez Feijóo como presidente del PP nacional, asegura que "está demostrado que la bajada de impuestos termina generando riqueza y empleo".

En materia económica, el cabeza de lista del PP para las próximas elecciones municipales manifiesta que el turismo y la hostelería son "industrias principales" de la ciudad, por lo que hay que "cuidarlas y mimarlas", aunque, a renglón seguido, aclara que "no podemos resignarnos a que sólo el turismo y la hostelería muevan la industria local".

En ese sentido, apunta al Parque Científico Tecnológico Cartuja como "locomotora de la ciudad". "No hay un recinto empresarial como éste en toda Europa, a sólo diez minutos del Casco Histórico". Por eso, reclama "mantenimiento" al Ayuntamiento de los acerados, las zonas verdes y los equipamientos de un recinto con cerca de 600 empresas que facturan más de 3.500 millones de euros.

Además de la Cartuja, Sanz llama la atención sobre los once parques empresariales que hay en la capital andaluza y que generan un porcentaje "muy importante" del Producto Interior Bruto (PIB) local. "Cualquiera que se dé un paseo por esos parques ve el estado en el que se encuentran. Ve el estado de los acerados, los contenedores quemados, la suciedad, los jaramagos de metro y medio...", se lamenta.

"¿Habrá algo más básico que cuidar y poner en valor lo que se tiene?", se pregunta Sanz, para el que Sevilla "no se puede resignar a que, como ya tenemos una fábrica de aviones, tanques, barcos y cajas de cambio, no puede llegar nada más. Hay que seguir buscando industrias que vengan a Sevilla". En este punto, el candidato explica que esta atracción de nuevas industrias "se consigue haciendo de Sevilla una ciudad que no se caracterice por tener infinitas trabas urbanísticas".

"Sevilla no puede ser la ciudad que se caracteriza porque aquí cualquiera que quiere invertir cien euros, termina aburrido", se queja. "Por eso -remarca-, se van proyectos importantísimos a Dos Hermanas. Eso es lo que Sevilla no se puede permitir. Son grandes proyectos que hace falta que un alcalde se tome como algo personal y agilizar los trámites".