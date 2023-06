Sanz no repetirá en las listas del Senado para la próxima legislatura

El Alcalde electo, José Luis Sanz, ha anunciado hoy que no repetirá en las listas del Senado para la próxima legislatura. El popular ha manifestado que se centrará al 100% en Sevilla, que necesita que se le dediquen los cinco sentidos, por ello renuncia a repetir en la lista para la Cámara Alta.

“Mi objetivo se llama Sevilla y mi compromiso son los sevillanos, a los que no quiero defraudar, por ello me dedicaré en cuerpo y alma a nuestra ciudad”, ha destacado José Luis Sanz. Ha añadido que “para mí Sevilla está por encima de todo, al igual que el interés general de los sevillanos y en ellos me centraré los 365 días del año y las 24 horas del día”.

Del mismo modo, el alcalde electo ha indicado que “ser alcalde de Sevilla es lo más importante y, además, es mi sueño, por ello tengo claro que no lo voy a compatibilizar con ningún otro cargo. Tengo por delante una tarea titánica para transformar la ciudad y no quiero defraudar a los sevillanos que han confiado en mí”.