Sanz anuncia que rehabilitará el Museo de la Cerámica de Triana

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado que rehabilitará el Museo de la Cerámica de Triana para que recupere su esplendor tras ocho años de degradación y abandono del alcalde del PSOE.

Así, Sanz, que ha estado junto al presidente de la Asociación Niculoso Pisano, ha lamentado que “estamos en un espacio, que va a cumplir ocho años desde que se inauguró, que no se encuentra en condiciones dignas para mostrar y poner en valor la importante colección de cerámica de la ciudad”. Ha añadido que "se ha ido produciendo un deterioro progresivo que no ha sido atendido ni solucionado por el ICAS, casualmente, dependiente del ahora alcalde y ex delegado".

En este sentido, el candidato del PP a la Alcaldía ha denunciado los múltiples desperfectos y la falta de contenido que presenta el museo, único y referente en España, "que además de la colección cerámica enseña al visitante adoquines desprendidos, paredes que se caen, suelos en mal estado, suciedad en las fachadas, focos fundidos, etc"; y ha añadido que "el museo cuenta con espacios sin utilizar por ausencia de contenido y además faltan piezas que no se han repuesto, presentando una imagen descuidada que no deja a los espacios expositivos de la ciudad en buen lugar".

Sanz ha manifestado que "la desidia y el desinterés afloran por todos los rincones del museo, que también cuenta con problemas de vigilancia, seguridad y mantenimiento". Ha indicado que "los visitantes deben llevarse una imagen lamentable al ver las tomas de electricidad, los letreros desprendidos, algunos techos con humedades, pavimentos en mal estado, falta de señalización, azulejos rotos, grietas en las paredes…, y un sinfín más de deficiencias".

Imagen negativa del Patrimonio de la ciudad

El candidato del PP a la Alcaldía ha destacado que "Sevilla está dando una imagen muy negativa con el abandono de su patrimonio. Es muy grave la desatención, el abandono de este espacio y el único responsable es el alcalde que demuestra una vez más que es incapaz de gestionar". Ha añadido que "es necesario que se ponga remedio cuanto antes a todos estos desperfectos y se refuerce el contenido, para que el museo sea un referente digno a nivel europeo y esté a la altura de la colección que alberga", ha explicado Sanz.

Del mismo modo, Sanz ha concluido que "este museo es la escenificación de que al alcalde, el que presume de ser el alcalde de la cultura, no se toma en serio ni la cultura, no importándole la penosa imagen que ofrecemos a los visitantes". Ha resaltado que "la degradación y el abandono de este espacio museístico tiene los días contados, ya que dentro de 79 días este museo será rehabilitado, se dotará de contenido y se llevarán a cabo todas las actuaciones necesarias para potenciarlo".