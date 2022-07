Éste es el examen de Lengua y Literatura en la Selectividad de julio en Sevilla

La Selectividad de julio ha comenzado este martes con el primer examen de las asignaturas generales, correspondiente a Lengua Castellana y Literatura. Las dudas sobre los temas que lo integran se han despejado poco después de las 8:30, cuando se han repartido las copias a los alumnos que se presentan a la fase de acceso, que se desarrolla esta jornada. Dicha prueba consta de dos opciones. Por un lado, un texto correspondiente a un fragmento de El cuarto de atrás, de Carmen Martín Gaite, y otra segunda alternativa sobre un artículo de opinión de Lucía Méndez, publicado en el periódico El Mundo el pasado 22 de enero. Ambas opciones conforman el bloque primero del examen. El segundo lo integran cuatro apartados, formados por dos preguntas cada uno, de las que debe escogersa una. Los dos primeros apartados están relacionados con la sintaxis gramatica y los otros dos, con temas literarios estudiados en el segundo curso de Bachillerato.

Los temas literarios

Entre estos últimos han de destacarse, entre otros, la poesía de la Generación del 27, la novela desde 1939 hasta 1970, la poesía de Luis Cernuda en La realidad y el deseo y la obra de teatro Historia de una escalera. Con este examen arranca a Selectividad de julio en la Universidad de Sevilla (US) y la Pablo de Olavide (UPO), cuya convocatoria actual ha perdido adeptos respecto a la del año pasado, cuando dejaron de celebrarse en septiembre. Estos exámenes registran un menor número de estudiantes que en la convocatoria de 2021. Así lo demuestran las cifras aportadas por ambas instituciones académicas.

Menos inscritos

En total, son 2.813 estudiantes los que se presentan. El año pasado, en la misma convocatoria –era la primera vez que tenía lugar en julio–, dicho número alcanzaba los 3.355, es decir, 542 más que en la actualidad, lo que porcentuamente representa una pérdida del 16,15%.La merma se registra después de que en 2021 se experimentara un notable crecimiento en el estudiandato que acudía a la Selectividad extraordinaria. Si en septiembre de 2020 lo hicieron 2.333, en julio de 2021 la cifra se incrementaba en 1.022. Era la primera vez que estos exámenes se desarrollaban a mediados de julio y no tras las vacacionies veraniegas.

El Plan Bolonia

El adelanto respondía a las directrices del Plan Bolonia y se ajustaba a lo que ocurría en el mayor número de universidades públicas. También los estudiantes que no habían podido entrar en la carrera deseada tenían los contenidos de las asignaturas más frescos para someterse por segunda vez a estas pruebas e intentar mejorar la calificación. De esta forma, se podían ir de vacaciones con la incertidumbre despejada para el siguiente curso.Lo que no cambia, en este sentido, es una realidad: la mayoría de los inscritos en esta convocatoria extraordinaria lo hacen para subir nota y así poder matricularse en la titulación elegida como primera opción. De esta forma, en la Universidad de Sevilla, de los 2.426 estudiantes que se presentan a la Selectividad de julio, 1.209 –prácticamente la mitad– acude únicamente a la fase de admisión, pensada para entrar en la carrera deseada. En la Olavide la situación no es muy distinta: de los 387 matriculados en la Pevau extraordinaria, 173 lo harán sólo en la fase deadmisión. Esta situación no resulta extraña si se tiene en cuenta que entre las dos universidades públicas hay 13 grados que exigen más de un 13 para entrar.