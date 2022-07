La Selectividad de julio pierde adeptos en Sevilla

La Selectividad de julio pierde adeptos. Las pruebas extraordinarias de acceso a la universidad (Pevau), que desde el año pasado dejaron de celebrarse en septiembre, registran un menor número de estudiantes que en la convocatoria de 2021. Así lo demuestran las cifras aportadas por las dos universidades públicas sevilanas: la Hispalense (US) y la Pablo de Olavide (UPO).

En total, son 2.813 estudiantes los que se presentan a estos exámenes, que comenzarán este martes, a las 8:00, con las pruebas relativas a la fase de acceso. El año pasado, en la misma convocatoria –era la primera vez que tenía lugar en julio–, dicho número alcanzaba los 3.355, es decir, 542 más que en la actualidad, lo que porcentuamente representa una pérdida del 16,15%.

La merma se registra después de que en 2021 se experimentara un notable crecimiento en el estudiandato que acudía a la Selectividad extraordinaria. Si en septiembre de 2020 lo hicieron 2.333, en julio de 2021 la cifra se incrementaba en 1.022. Era la primera vez que estos exámenes se desarrollaban a mediados de julio y no tras las vacacionies veraniegas.

El adelanto respondía a las directrices del Plan Bolonia y se ajustaba a lo que ocurría en el mayor número de universidades públicas. También los estudiantes que no habían podido entrar en la carrera deseada tenían los contenidos de las asignaturas más frescos para someterse por segunda vez a estas pruebas e intentar mejorar la calificación. De esta forma, se podían ir de vacaciones con la incertidumbre despejada para el siguiente curso.

A por la carrera deseada

Lo que no cambia, en este sentido, es una realidad: la mayoría de los inscritos en esta convocatoria extraordinaria lo hacen para subir nota y así poder matricularse en la titulación elegida como primera opción. De esta forma, en la Universidad de Sevilla, de los 2.426 estudiantes que se presentan a la Selectividad de julio, 1.209 –prácticamente la mitad– acude únicamente a la fase de admisión, pensada para entrar en la carrera deseada. En la Olavide la situación no es muy distinta: de los 387 matriculados en la Pevau extraordinaria, 173 lo harán sólo en la fase deadmisión. Esta situación no resulta extraña si se tiene en cuenta que entre las dos universidades públicas hay 13 grados que exigen más de un 13 para entrar.

Los exámenes de esta jornada serán los de Lengua y Literatura, Historia e Idioma Extranjero. En la US se han reservado seis sedes y en la UPO, sólo una. Las pruebas continuarán mañana miércoles y concluirán el jueves 14.