Sevilla presentará una candidatura "de excelencia" pese a ser consciente "de nuestra ventaja"

El Foro del Espacio de la Ciudad de Sevilla, integrado por entidades públicas y privadas, ha acordado este jueves crear una comisión de redacción del proyecto para la sede de la futura Agencia Espacial Española (AEE) una vez que el Gobierno abra la convocatoria para presentar las candidaturas.

Este ha sido uno de los acuerdos alcanzados durante la reunión que el foro ha celebrado en el Ayuntamiento de Sevilla, presidida por el alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, quien en una rueda de prensa posterior ha informado además de que se va a poner en marcha un procedimiento de adhesiones a la candidatura, así como actividades ligadas al sector espacial a partir del 4 de octubre, con motivo de la celebración de la Semana Espacial.

"Se ha iniciado la cuenta atrás, la hora de la verdad está cada vez más cerca", ha dicho el regidor sevillano, quien ha subrayado la voluntad de presentar una candidatura "de excelencia" pese a ser consciente "de nuestra ventaja" respecto a otras candidaturas.

Muñoz ha agradecido la asistencia a la reunión de los secretarios generales de Innovación e Industria de la Junta de Andalucía, un apoyo que "nos hace ser más fuertes y seguros", y ha apostillado: "como alcalde me siento muy arropado".

Ha asegurado que todos los integrantes del foro están "tremendamente ilusionados" y han insistido en que Sevilla va a presentar "la mejor candidatura" porque cuenta con el "ecosistema" adecuado para albergar la sede, además de "voluntad política".

En su opinión, no hay una ciudad andaluza ni española que "pueda poner más argumentos sobre la mesa para aspirar a acoger la sede que Sevilla", que cuenta con un parque científico y tecnológico con 540 empresas, que es el que más factura de España, además del clúster aeroespacial y el Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía Aerópolis., entre otros. "Ilusión, ilusión e ilusión y muchas expectativas; nos sentimos fuertes para competir aunque no hay nada ganado", ha agregado.

Preguntado sobre la ubicación de la sede de la AEE en caso de que Sevilla sea la elegida, ha asegurado que la ciudad cuenta con varios espacios posibles, pero hasta que no se conozcan los criterios requeridos no se puede decidir: "no sé si pedirán un espacio en la periferia, en el centro o en un lugar cercano al aeropuerto, ni tampoco qué superficie, qué dimensión será necesaria". No obstante, Sevilla está en disposición de ofrecer distintos espacios, como las antiguas naves de Renfe, el CREA de San Jerónimo, el Parque Científico y la zona de Marqués de Contadero, entre otras opciones.