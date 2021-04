La Sevilla estudiantil: Universidad al 50% con bares al 100%

Las quejas de los vecinos no sólo apuntan a los bares que tienen debajo, sino también a su alrededor. "Cuando cierran los bares, suben a los pisos y a la azotea a seguir con la fiesta" , alerta una vecina, que dice esta práctica es habitual desde antes de la pandemia en el bloque. Y todo ello con un 50% de clases presenciales, lo cual está reduciendo la afluencia de alumnos a las varias facultades que rodean la hilera de exitosos bares.

Al igual que él se quejan otros inquilinos de los portales 2 y 4 de la avenida nervionense, donde se ubican más de 150 pisos. Bajo sus ventanas está el punto de encuentro de "chavales de toda Sevilla" , asegura otra vecina que da clases en Sevilla Este y ha reconocido a alumnos suyos en la zona. El aparcamiento al aire libre que colinda con los bares, propiedad de las comunidades de vecino, es utilizado "para hacer botellón y beber cerveza", explican. Y ponen como ejemplo el estanco que está entre los negocios hosteleros: "Vende más bebidas que la abacería que tiene al lado". Algo que el propio estanquero desmiente, aunque reconoce que no puede controlar dónde se consumen los productos que ofrece.

20:30 de un día cualquiera de esta semana. El principio de la Avenida de Ramón y Cajal es uno de los puntos más concurridos de Sevilla. Los bares frente a la Facultad de Económicas están llenos. Cientos de jóvenes se reúnen en los veladores, que forman una hilera que da la vuelta hacia la calle Avión Cuatro Vientos . "Apuran la hora de cierre y se llevan recogiendo y limpiando hasta la una de la madrugada", cuenta un vecino que prefiere no revelar su nombre. "Además limpian con pistolas de aire que hacen bastante ruido", añade.

“Alguien nos ha tomado como los culpables”

El encargado del bar Tea & Coffee, uno de los señalados por los vecinos de la Avenida Ramón y Cajal como culpable del ruido y el incumplimiento de las medidas sanitarias, no entiende la fijación que tienen con su negocio: "La han tomado con nosotros". Este establecimiento, que comparte propiedad con los locales colindantes, es el que más veladores coloca. "Urbanismo me ha dicho que ocupe más espacio de lo que me corresponde para cumplir la separación entre mesas", explica.

Unos argumentos que apoya en la "necesidad de sobrevivir y mantener los nueve puestos de trabajo" que componen esta popular marca entre los universitarios. También lo es entre algunos efectivos policiales, que desayunan habitualmente allí. Una costumbre que hace sospechar a vecinos y a otros hosteleros de la zona. El responsable del bar lo niega: "Cada dos semanas nos hacen inspecciones y nunca nos encuentran ninguna falta". Y en cuanto a la forma de limpiar tras el cierre, es contundente: "Tenemos las mismas máquinas que Lipasam, así que hacemos el mismo ruido que ellos".