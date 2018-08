Sevilla frena la destrucción de su tejido empresarial

El tejido empresarial sevillano frena su destrucción. Así se desprende de los últimos datos facilitados por el INE esta semana. Durante el primer semestre del año en la provincia de Sevilla se disolvieron 417 sociedades, un número bastante inferior al registrado en el mismo periodo de 2017, cuando la desaparición afectó a 524. Por tanto, el número de entidades con ánimo de lucro que han puesto fin a su actividad ha menguado más de un 20% en un año, lo que supone un síntoma positivo si se tiene en cuenta que, además, en la primera mitad del pasado ejercicio se alcanzó la mayor cifra en disolución empresarial de esta década.

La estadística sobre sociedades mercantiles que ofrece cada seis meses el INE se convierte en el mejor pulsómetro para comprobar la evolución económica de la provincia. Los datos de la primera mitad de 2018 constatan que durante dicho periodo en Sevilla se constituyeron 2.139 compañías, una cifra que se mantiene en un nivel similar al del primer semestre del año pasado, que fue de 2.104. Por tanto, el crecimiento interanual sólo ha sido del 1,66%, lo que lleva a hablar de un estancamiento en la creación empresarial.

Se trata, no obstante, del segundo dato más importante en cuanto a fundación de sociedades desde que comenzó esta década. La cifra mayor se registró en el primer semestre de 2016, con 2.245 sociedades nuevas, cantidad que, pese a su envergadura, no superó la conseguida entre enero y junio de 2008, cuando aún las consecuencias de la crisis no se habían dejado notar. En aquel periodo se constituyeron 2.441 empresas. Desde entonces Sevilla no ha vuelto a recuperar esa cifra en la primera mitad de año. El ejercicio con peor dato fue, en este sentido, el 2010, cuando sólo 1.664 entidades mercantiles iniciaron su actividad. La constitución empresarial se había reducido en dos años un 32%. La debacle económica estaba en pleno apogeo.

La creación empresarial queda condicionada siempre por la destrucción de las sociedades mercantiles. En el primer semestre de 2018 se han disuelto 417, por tanto el saldo entre constituidas y las que pusieron fin a su funcionamiento ha sido de 1.722. Este número pasa por ser uno de los más elevados desde hace diez años.De hecho, sólo hay dos marcas que la superan: la lograda en el primer semestre de 2008 y la de la primera mitad de 2016. En ambas ocasiones el denominador común era la elevada creación empresarial. A este factor se suma ahora la bajada en la disolución de compañías.

Entre enero y junio de 2017 se destruyeron 524 sociedades en la provincia, una cifra que en la primera mitad del presente ejercicio se ha reducido un 20%. Sevilla ha frenado la destrucción de su tejido empresarial, lo que es un buen dato que permite hablar de mayor estabilidad en el sector. La cifra más baja, de nuevo, vuelve a ser la de los seis primeros meses de 2008, cuando sólo desaparecieron 263 entidades mercantiles. A partir de esa fecha la destrucción empresarial se ha mantenido por encima de las 300 sociedades.

Otro dato importante a tener en cuenta es el del capital. Las empresas constituidas en el primer semestre de 2018 necesitaron 2.746.185 euros para poner en marcha su actividad. Esta cantidad es ligeramente inferior a la empleada en el mismo periodo de 2017 por las 2.104 empresas que se constituyeron. En cuanto a la ampliación de capital, en los primeros seis meses las sociedades mercantila sumaron 13,8 millones al valor de los bienes que las conforman.