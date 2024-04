Sevilla y su área metropolitana tienen agua para un año más con la lluvia caída en Semana Santa

El alcalde José Luis Sanz ha asegurado este lunes que con las lluvias caídas en Semana Santa "Sevilla tiene agua para un año más", aunque recalca que hay que seguir siendo "prudentes y mantener un consumo responsable del agua".

A preguntas de la prensa, Sanz asegura que "no es el momento de echar las campanas al vuelo" en el sentido de asegurar que la sequía se ha terminado. Con todo admite que la situación ha mejorado y que "en estos momentos no estamos en alerta por sequía como antes de Semana Santa". El alcalde reconoce que medidas como la bajada de la presión no van a llegar ni son necesarias de momento con el agua que ha caído.

"Con la borrasca Nelson hemos conseguido casi acabar con la situación de sequía que estábamos viviendo y que iba a complicar mucho el final de año", ha recalcado Sanz en referencia al abastecimiento de Sevilla y su área metropolitana, atendidas por las empresas Emasesa y Aljarafesa.

Según datos de Emasesa, a fecha de este lunes 1 de abril los pantanos están prácticamente al 66% (65,9% exactamente) y el volumen de agua embalsada asciende a 422,84 hm3 en los seis embalses que abastecen a Sevilla y su área metropolitana.

El Gergal, el embalse más pequeño del sistema (35,04 hm3 de capacidad), está tan lleno que rebosa de agua y ya está aliviando. Melonares, el más grande ( 185,6 hm3 de capacidad), se encuentra al 81,6%.

Estos son los niveles de agua embalsada de las otras cuatro presas que abastecen a Sevilla y su área a día de hoy: Cala (88,1%). La Minilla (72,6%), Aracena (55,2%) y Zufre (40,9%).

Según los datos aportados por el alcalde, desde el Domingo de Ramos ha caído una media de agua de 153 litros por metro cuadrado en los embalses, mientras en la ciudad la lluvia recogida ha sido de 117 litros/m2.