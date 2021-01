Sevilla solicita al Gobierno un corredor sanitario anticovid en vuelos con París

Así es ahora el pproceso para controlar a quien llega del extranjero

Los pasajeros que llegan a Sevilla en vuelos internacionales deben cumplimentar un formulario sanitario en origen y entregarlo en el destino, con el objetivo de que las comunidades autónomas dispongan de los datos para posibles rastreos. La mayoría trae ya esa información en su móvil y se lee en el aeropuerto por código QR; y se les realiza un control primario, con toma de temperatura.

¿Qué ocurre si llega un pasajero con fiebre o con algún síntoma sospechoso? Pasa a un control secundario, donde el personal médico valora su estado de salud y, si se confirma la sospecha, se informa a Sanidad Exterior para que, en caso necesario, organice el traslado a un centro sanitario.

A esos controles antes mencionados, que se establecieron ya en mayo y se reforzaron el 21 de junio con la apertura de fronteras, Sanidad sumó el 23 de noviembre la exigencia de un test PCR negativo realizado en origen a los pasajeros procedentes de países considerados de riesgo. De acuerdo con esas instrucciones, el formulario sanitario incluye ahora la pregunta sobre esa PCR.

Las aerolíneas tienen que informar de esto al pasajero antes del vuelo y, de hecho, algunas comprueban que se dispone de dicha prueba para poder volar. Una vez en el aeropuerto de destino, si el pasajero no acredita que se dispone de dicha prueba, se realiza un test de antígenos. El no traer el test implica sanción por parte de la autoridad competente, tal y como está establecido en la normativa. Sanidad Exterior podrá exigir a los pasajeros que se lo hagan en las 48 horas siguientes. También se realiza test a aquellos que determina el personal sanitario si, al pasar el control primario, observan alguna circunstancia que lo aconsejasen.

Pero no a todos los viajeros que llegan de un país de riesgo se le exige revisar en el aeropuerto el documento que acredita que trae un PCR negativo. Se hace de forma aleatoria, pero sí pasan todos el control para recoger la documentación.