El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha solicitado esta tarde por escrito al Gobierno central que se incluya al Aeropuerto de San Pablo entre los autorizados a recibir vuelos internacionales. La carta se ha enviado tras publicarse este viernes una orden ministerial en la que se designa a cinco aeropuertos en toda España con capacidad de recibir a los viajeros procedentes de los vuelos internacionales para un mejor control de pasajeros durante la pandemia.

Según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE), los aeródromos designados son el de Málaga-Costa del Sol, Barcelona-El Prat, Gran Canaria, Madrid-Barajas y Palma de Mallorca. Éstos son los únicos puntos que el Gobierno considera que tienen capacidad de atención a esta emergencia de Salud Pública.

En este sentido, Espadas apunta en su escrito dirigido al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ávalos, que el aeropuerto de Sevilla está perfectamente preparado para recibir vuelos fuera del territorio nacional durante esta crisis por varios motivos.

Por un lado, el alcalde recuerda que la infraestructura actual del terminal permite la separación de flujos de salidas y llegadas, que es un requisito fundamental exigido por la Comisión Europea para el tratamiento de este tipo de vuelos. Ya en la última crisis sanitaria del ébola, San Pablo se equipó para tratar este tipo de vuelos con un local permanente para Sanidad Exterior y protocolos de actuación con el equipo sanitario.

A Espadas le sorprende que se haya incluido el aeropuerto malagueño y no el de Sevilla, pues Sanidad Exterior ha reforzado el número de sanitarios trayendo sus equipos de Huelva a Sevilla para poder atender vuelos fuera de España, teniendo una dotación superior al aeropuerto de la Costa del Sol. Además, los hospitales de referencia en Andalucía están en la capital hispalense.

Hay otro aspecto que desde la Alcaldía de Sevilla se destaca y que se resolverá el lunes, cuando Málaga entre en fase 1: hasta entonces es una provincia en fase 0 y hay una población andaluza en la zona occidental de 4 millones de personas que no podrían desplazarse hasta dicho aeropuerto, al no permitirse la movilidad entre provincias.Por último, el alcale apunta que Sevilla tiene el centro de mantenimiento de aeronaves de Ryanair más importante de España y el segundo de Europa, al igual que la fábrica de AIBUS del A400M y el C295. Estas limitaciones que impone el BOE de este viernes tendrán graves implicaciones para la industria aeronáutica andaluza, pues estas aeronaves no podrían volar.