Sevilla registra tímidos movimientos para recibir a turistas este verano

Horas después de que el Gobierno anunciase que España se abrirá el 1 de julio también al turismo internacional y sin cuarentena, el valor de las principales compañías de turismo y transporte se disparó en la Bolsa. Tras casi tres meses sin actividad ni ingresos, la noticia ha generado una razonable esperanza en el sector. Pero ¿cómo se traduce este escenario en las empresas sevillanas?

El panorama es otro desde el pasado fin de semana, pero la confianza en los mercados internacionales se había perdido y las previsiones más optimistas sitúan en el otoño como mínimo la recuperación del turismo exterior en la capital y la provincia.

Lo que sí hay son movimientos muy tímidos. Las agencias de viajes confirman un aumento de peticiones de información tanto a nivel emisor, esto es, de sevillanos que empiezan a pensar en sus vacaciones, como a nivel receptivo, de turistas de fuera que quieren venir a Sevilla y Andalucía. Las consultas proceden del mercado nacional sobre todo, pero también del exterior, fundamentalmente de Portugal, Italia, Francia y Alemania, según comenta José Manuel Lastra, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Sevilla (AEVISE).

Los apartamentos turísticos también están registrando cada día más consultas e incluso ya alguna reserva, pero para los meses de otoño y final de año. Según los gestores consultados, se trata de reservas salteadas y que, en algunos casos, se formalizan a bajo precio y corresponden a turistas de larga distancia, americanos fundamentalmente. Son casos confirmados por asociaciones como Apartsur y también la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA), cuyo portavoz en Sevilla, David Moreno, confía en que vayan aumentando conforme se restablezca de una manera más contundente el tráfico aéreo. “Partimos con desventaja con respecto a países como Italia, Croacia o Grecia y sufriremos las consecuencias”.

El verano será duro en Sevilla para el turismo, pero el sector no pierde el optimismo. Los agentes de viajes celebran que por fin haya certezas, y la fecha de apertura del 1 de julio aporta la certidumbre necesaria para seguir avanzando. Esto puede provocar que algunas agencias de viajes adelanten la apertura física de sus oficinas. De hecho, una encuesta realizada por la asociación este mes de mayo decía que un 15% de las agencias aproximadamente tenía pensado abrir antes de junio y que casi un 50% lo harían antes de julio, mientras que otro 30% pensaba levantar la persiana en los meses de julio y agosto, una vez que comprobaran la existencia de cierto movimiento turístico. Estas noticias que permiten hacer planes son “una razonable esperanza dentro del sector de las agencias de viajes de cara a salvar parte de la temporada de verano y en volver a la deseada recuperación de la actividad, aun a sabiendas de que dicha recuperación será lenta y compleja, y es por ello que seguiremos demandando ayudas de cara al mantenimiento de la actividad y los empleos”, comenta Lastra.

Los hoteleros son también conscientes de que la actividad que registrará Sevilla este verano, una época que ya es temporada baja, será mínima. “A diferencia de los bares u otros establecimientos, nosotros necesitamos turistas, no público local, y hasta que estos no lleguen los hoteles no pueden pensar en abrir sus puertas”, explica Manuel Cornax, presidente de los hoteleros sevillanos.

El turismo que se mueva en los meses de verano optará, en mayor medida, por los lugares costeros antes que por el interior. En esta semana, con el paso a la fase 2, sólo han abierto sus puertas en Sevilla tres hoteles más que se suman a la veintena que está disponible desde la semana anterior y que son establecimientos pequeños, hostales y pensiones en su mayoría, y sólo tres de mayor tamaño. En total, en estos momentos Sevilla y su provincia ofrecen sólo 2.063 plazas en 29 establecimientos, de los que tres son de 4 estrellas (MA Sevilla Congresos, Catalonia Santa Justa y Zenit Sevilla); seis son de 3 estrellas; otros tres de 2 estrellas (de los que dos están en la provincia); hay dos hoteles de 1 estrella; siete hostales y dos pensiones; y seis edificios de apartamentos turísticos. En total, la oferta disponible supone menos del 5% de la existente.

“Los hoteles abiertos sólo tienen una planta o habitaciones alternas e irán poniendo en carga el resto conforme empiecen a recibir reservas”, explica Cornax, que alerta del gran coste que supone tener un hotel cerrado. “El pulmón de las empresas se está agotando, lo que haya que hacer hay que hacerlo ya”, añade. Muchos hoteles son pequeñas empresas para las que supone un gran esfuerzo invertir en los protocolos fijados para adaptar sus negocia a la nueva situación.

Cornax insiste en la dureza del verano de 2020 en Sevilla. “Estamos esperando poder salir a comercializa nuestros productos, para buscar clientes porque su ausencia afecta no sólo a estas empresas, también a los proveedores, los bares, el comercio... a la ciudad en definitiva”.

Turismo de negocios

“La actividad internacional de congresos y eventos no se ha movido de sitio”, comenta Manuel Macías, director de Sevilla Congress & Convention Bureau. Y el turismo nacional de este segmento comienza tímidamente a solicitar cotizaciones. El lanzamiento de un sello de certificación de eventos en espacios saludables anticovid está despertando interés en promotores de algunas empresas y de asociaciones que organizan congresos, “un punto de aliento entre el difícil entorno que rodea nuestro sector”, apunta Macías para quien el gradual anuncio de la reanudación del tráfico aéreo ayudará especialmente.