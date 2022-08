El Porvenir pide la restitución de los 13 árboles talados por la residencia de Ramón Carande

La asociación de vecinos Nuevo Porvenir ha puesto el grito en el cielo por la tala de al menos 13 árboles de gran porte y maduros (con 30 años) que refrescaban el barrio con una sombra que ya no existe. Estos ejemplares, de la especie tipuana, han desaparecido este verano por la construcción de la enorme residencia en la avenida Ramón Carande. Los vecinos reclaman la restitución de todos los árboles desaparecidos.

"A día de hoy, transitar durante las horas del día por la zona se ha convertido en un suplicio. Por ello, consideramos que debe restituirse a la mayor brevedad el efecto sombra que ha proporcionado estos árboles durante décadas", se queja Antonio González López, presidente de la Asociación de Vecinos Nuevo Porvenir.

La residencia está ligada a la empresa Nodis, que se propone ¡abrirla este curso. Se trata del proyecto más ambicioso en residencias de estudiantes en Sevilla: una fachada de 125 m de longitud y 9 plantas en altura.

La Asociación de Vecinos Nuevo Porvenir ha denunciado el "bárbaro" corte de las raíces que han sufrido estos árboles por parte de los operarios de la empresa constructora. Señalan las malas prácticas llevadas a cabo por la empresa constructora al realizar una zanja de más de 120 metros en el acerado.

González explica que tal actuación propició la caída de uno de estos árboles y, posteriormente, la inspección de Parques y Jardines al verificar que la destrucción de raíces básicas del anclaje se encontraban seriamente comprometidas, determinándose la tala (apeo) del resto de los árboles, todos ellos con más de 30 años, altura entre los 8 y 10 metros, con un diámetro de la copa entre 10 y 15 metros.

Los vecinos adjuntan fotografías de cuando ya se había realizado la zanja, los días 16 y 17 de julio, antes de la caída del árbol (19 de julio) y fotografía de las sombras que producían estos árboles en la citada avenida.

El presidente de la asociación de vecinos lamenta que lo sucedido en la avenida Ramón Carande es esa vieja historia que se repite una y otra vez en Sevilla, y denuncia que el “mamotreto” de 125 m de longitud y 9 plantas en altura dañó las raíces de los árboles y obligó a la tala.

El Ayuntamiento abrió expediente a la empresa "debido a los daños causados por las obras que se están realizando sobre el arbolado que han obligado al apeo de trece ejemplares maduros de tipuanas al generarse una situación de riesgo extremo de caída de los árboles".

Los informes emitidos por técnicos de Parques y Jardines, en relación a la tala (apeo) de cada uno de los trece ejemplares maduros, cita como motivo de la tala el "colapso del árbol completo, …debido a los graves daños radiculares y alteraciones severas de los factores de carga, dentro del área crítica de anclaje radicular, provocados durante la introducción de canalizaciones subterráneas…,a pesar de que la constructora conocía el Protocolo de protección del Arbolado en Obra”.

Los vecinos avisan de la "desgracia" de que esta nueva tala se una a las realizadas en los últimos años en los viarios: Almirante Lobo, avenida de la Constitución, plaza de San Lorenzo, Luis de Morales y San Francisco Javier, avenida de La Palmera, y tantas otras, así como la pretendida tala de 387 árboles en Tablada. Y señalan a los políticos y ciudadanos: "hemos perdido el Norte".

Nuevo Porvenir critica la falta de credibilidad del Ayuntamiento, concretamente del delegado de Transición Ecológica y Deportes, David Guevara, cuando afirma que el gobierno local ha hecho seguimiento de estas obras, teniendo en cuenta que "la carga de la prueba parece irrefutable a la vista de los informes técnicos presentados, y del reportaje fotográfico que se acompaña a ellos".

La asociación expone que "la caída del árbol que alerta a los servicios municipales se produce el día 19 de julio. Sin embargo, existen documentos gráficos de los días 16 y 17 de dicho mes, donde se recoge la zanja realizada por la constructora y la destrucción de raíces importantes, que podían ocasionar una pérdida de estabilidad y anclaje, como desgraciadamente ocurrió".

Sobre la plantación de árboles nuevos

Nuevo Porvenir señala que es cierto que en esta legislatura municipal se están realizando un número de plantaciones anuales que nunca antes se había llevado a cabo en la ciudad. Sin embargo, atendiendo a los propios datos del Servicio de Parques y Jardines, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y 31 de julio del presente año, se observa que se ha realizado en el viario urbano la plantación de 7.142 árboles, y que asimismo se han talado (apeado) 1.422 ejemplares (20% de la plantación).

Por otra parte, recuerda que la tala de árboles maduros y la posterior plantación de árboles jóvenes no se corresponden con un simple “cambio de cromos”, ya que los árboles brindan la mayoría de sus beneficios más adelante en la vida cuando están desarrollados y maduros.

También señalan que el anuncio del candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, sobre la tala de árboles en Ramón Carande y al señalar que su prioridad será el cuidado del arbolado, es electoralista, puesto que "el Sr. Sanz fue alcalde de Tomares durante catorce años, y no fue precisamente la política medioambiental de esta localidad un éxito en sus distintos mandatos".

"Nos trasladan unos vecinos de dicha localidad del Aljarafe, diversas talas de árboles (olivos, pinos, catalpas, brachychiton, olmos, etc.) en su madurez emprendidas por el candidato, como: calle Molino, alameda de Santa Eufemia, calle La Fuente, avenida Dr. Fleming, inmediaciones del Parque de La Música, estacionamiento del ayuntamiento, etc. Además, el cerrado de alcorques en el viario de acceso al Colegio Tomás de Ybarra, alcorques prácticamente cerrados mediante enlosados que producen la asfixia del arbolado, cierre desde hace años del Aula de La Naturaleza, etc.".

La asociación de vecinos Nuevo Porvenir es pesimista respecto a que los políticos municipales puedan garantizar un cuidado adecuado de los árboles. "Todo ello nos hace ver que el presente y futuro inmediato de nuestra ciudad con respecto al arbolado no es muy esperanzador. Talar un árbol es como cercenar una vida y tiene todo lo dramático e irremediable de la muerte. Pero, ¿de verdad debemos resignarnos a esta evidencia, sin más? Los árboles son una hermosa metáfora de lo que son los pueblos: hombres que echan raíces en una tierra y se funden a un paisaje, a una cultura. Un pueblo es pasado, aquello que podemos recordar, y si nos privamos de nuestra memoria, de nuestro patrimonio, somos como árboles a los que han cortado sus raíces. Pedimos que nadie ultraje nuestras raíces como les ha pasado a estos árboles de la avenida Ramón Carande".