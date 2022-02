Territorio 'cripto': Sevilla liga su nombre a la vanguardia financiera internacional

Sevilla no es una plaza financiera, es algo que no se esperaba, pero ha abierto la puerta de la vanguardia financiera internacional. La afirmación corresponde a Aldo Olcese, reputado economista y actual vicepresidente de la Real Academia Europea de Doctores, referente intelectual que alberga 14 Premios Nobel en su seno. Este logro de la capital corresponde a la organización de un evento que, desde el año pasado, se ha convertido en el faro que guía el debate mundial sobre la transformación del dinero y que este año se consolida como un gran clúster donde, por primera vez, todos los grupos de interés de estos mercados se unen para debatir sobre una revolución digital que, sin duda, será la que más afecte a la vida cotidiana de todos.

La capital ha ligado su nombre al llamado territorio cripto y, de entrada, es "una jugada maestra" de un ayuntamiento que se han subido al carro de las divisas digitales, según apunta Olcese que aplaude la audacia de los políticos locales, muy en la línea de fortalecer el concepto de las ciudades-estado que buscan una autonomía e independencia para competir mejor en un mundo globalizado. "El mundo digital te sirve en bandeja el poder hacerlo si tienes la visión de imaginarlo y luego la capacidad y el coraje de ejecutarlo", comenta el que también es el comisario de primer Digital Coin & European Financial System Sevilla Virtual Summit. La cita, que esta vez tendrá formato híbrido, se celebrará el próximo junio su segunda edición organizada por Fibes que, según Olcese, ha dado "un golpe de efecto", pues ha sabido pasar de la configuración de ferias y comercio a la vanguardia financiera dentro de la fase de relanzamiento que está afrontando el palacio de exposiciones y congresos.

¿Qué gana Sevilla con este posicionamiento? De entrada se convierte en un referente para todo el ecosistema financiero de España, tecnológico y vinculado a la moneda digital, que se da cita para adoptar una posición ante un fenómeno global que escapa ya a pocos. Bitcoin, ethereum, tokens, blockchain, minería... Son términos cada vez más familiares que calan, además, entre una población muy joven y que ya inundan de tutoriales, blogs y cursos las redes sociales. Y que también emergen al mundo físico, pues en la ciudad ya se ven algunos cajeros de moneda digital, restaurantes y comercios que admiten el pago con divisas digitales, patrocinios en camisetas de futbolistas y startups que desde Sevilla están creando plataformas de pago con criptomonedas y sistemas de intercambio que están acercando esta digitalización financiera a los ayuntamientos y el mundo rural.

"Parece que no, pero también detrás de toda esta industria virtual hay una industria física donde se hacen los desarrollos de tecnologías impulsadas por empresas que tienen que tener una sede física", comenta Olcese confirmando el acierto de la senda iniciada por Sevilla, "que empieza a ser una ciudad muy agradable para emprender y atractiva para estar en el mundo financiero".

Los criptoactivos irrumpieron hace unos años y se calcula que casi un 12% de la población invierte ya en ellos. Al margen de los movimientos de la Banca para entrar en estos mercados, es ahora cuando están experimentando una mayor popularidad debido, en gran parte, a la promoción que influencers, entre ellos muchos deportistas, hacen de las llamadas criptomonedas. Tal es el bombardeo publicitario que incita a invertir que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha convertido a España en el primer país europeo en regular la publicidad de este sector.

Una de las entidades que en la ciudad está contribuyendo a esta difusión del fenómeno es el Sevilla FC, que cuenta como principal patrocinador con la empresa alemana cotizada NAGA, que le paga unos 5,5 millones de euros por temporada. Se trata de una plataforma social que ayuda a sus usuarios a invertir en criptoactivos y que ha apostado por el fútbol porque tiene una enorme comunidad; por LaLiga, por su gran reconocimiento; y por el club nervionense, por su atractivo y dimensión internacional, según los responsables de esta empresa, que ofrece al club satisfacer sus necesidades de crecimiento en el aspecto financiero. De hecho, quien dirige esta plataforma, Ben Bilski, no ha dudado en recomendar a los directivos sevillistas que repartan parte del club entre sus seguidores en tokens, un tipo de criptoparticipaciones. Un término que ya no es ajeno a muchos jóvenes y que, en teoría, aportaría inversión y futuros beneficios, según NAGA.

"Los grandes operadores de criptoactivos tienen mucho interés por colocarse en facetas del mundo convencional, como por ejemplo el deporte para, a su vez, llevar a las masas, bien sean seguidores del fútbol o jóvenes en general, el uso de sus activos. Es una forma de hacerse imagen y publicidad, tratar de labrarse un camino y aumentar su capacidad de influencia y de transaccionalidad. Pero todos estos movimientos que van generando ya el desarrollo de un mercado paralelo con poca regulación tiene que ser muy potente en autorregulación", explica Olcese.

El tema es delicado. ¿Cómo aprovechar las oportunidades que presenta la vertiginosa expansión de los criptoactivos? ¿Han transformado ya los hábitos de ahorro de los ciudadanos? ¿Son seguras las criptomonedas? Son algunas de las preguntas que todo el mundo se hace en un debate que requiere también grandes dosis de pedagogía social, más allá de los cursos online en las redes sociales. Por ello, la cumbre que celebra Sevilla, con casi un centenar de participantes aportando distintos puntos de vista, es clave en estos momentos.

Las mal llamadas criptomonedas, pues en realidad son criptoactivos, son un volátil activo de inversión que puede hacer perder dinero (mucho a quienes tiene menos, los jóvenes) si no se conocen las reglas de este mercado complejo y poco transparente por ahora. Las cibermonedas no están respaldadas por ningún banco central, su custodia no está supervisada ni cuentan con mecanismos de protección como el Fondo de Garantía de Depósitos o el Fondo de Garantía de Inversiones, inconvenientes que no impiden que tengan prescriptores de lujo y con influencia sobre el pequeño inversor.

A pesar de que existen desde hace más de una década, la aceptación de las criptomonedas como medio de pago es aún muy limitada. Actualmente, se está negociando en Europa un reglamento que tiene como objetivo establecer un marco normativo para la emisión de criptoactivos y los proveedores de servicios sobre éstos y el Banco de España también ha puesto en marcha su registro de proveedores de servicios de criptomonedas, para aquellas empresas cuya actividad esté basada en España o que ofrezcan sus servicios en nuestro país. El paso, aunque no exento de polémica, ha sido celebrado por el sector, ya que nivela estos servicios con el resto de las empresas financieras en materia de medidas de prevención de blanqueo.

En Sevilla la aparición de intermediarios es ya visible, a pie de calle. Desde el año pasado están abiertos al público, por ejempo, negocios como el de BitBase, que ha instalado un cajero de bitcoin en la calle San Eloy y otro en Reparación iPhone, en la calle Asunción; o Divitec, en la avenida de la Cruz Roja. A través de estos cajeros, asesorados por profesionales, se puede comprar y vender criptomonedas haciendo uso de un monedero digital.

Y cada día se suman nuevos negocios a esta tendencia haciendo posible el pago con criptoactivos en peluquerías, restaurantes y hoteles. Unos de los pioneros en Sevilla fueron los hoteles Bécquer y Kivir la pasada primavera, tras llegar a un acuerdo con la plataforma valenciana de compraventa de criptomonedas Criptan. Pero hay también restaurantes, entre ellos la cadena de 100 Montaítos, y los sevillanos Leña al Lomo o Islamorada. Y se van sumando peluquerías, centros de estética y hasta concesionarios como Nimo Gordillo. Y hace casi un año se conoció que un piso del Polígono San Pablo de Sevilla que estaba en manos de una entidad bancaria se convirtió en la primera compra de un inmueble en España efectuada con dinero digital. La plataforma Criptan y la firma de inversión inmobiliaria RentalT organizaron la transacción con pagos en criptoactivos.

Los comercios que aceptan criptomonedas utilizan servicios de empresas que funcionan como pasarelas de pago, mediante los cuales se convierten los bitcoins u otro activo a papel moneda y se encargan de ingresar euros en el balance del comercio.

BitcoinPyme es una startup sevillana que pretende acercar el pago con criptomonedas a las empresas y ayudarles en el proceso de transformación que está tiendo lugar cada vez a un mayor ritmo. Parte del equipo lleva en el mundo de bitcoin y las criptomonedas desde 2017. "En 2019 estuve un año completo estudiando en Australia y allí vi por primera vez una tienda que aceptaba bitcoin como forma de pago, pensé que en España llegaría esta tendencia tarde o temprano y así fue como a principio de 2020 nació la idea de registrar nuestra marca y empezar a ayudar a las empresas a adentrarse en el mundo de las criptomonedas y aceptarlas como una forma de pago más", explica Joaquín Cordero, CEO de BitcoinPyme.

Esta empresa lleva desarrollando el producto desde abril de 2021, cuando creó su propia App, con pasarela de pago incorporada, pero la regulación que salió a posteriori le hizo frenar un poco el desarrollo y adaptar todo el modelo de negocio para cumplir todos los requisitos de la nueva Ley que afecta a las empresas que trabajan con criptomonedas. "Hoy tenemos actualmente en lista de espera unas 45 empresas de todos los sectores esperando para empezar a trabajar con nuestra aplicación", comenta Cordero. En su cartera está ya Nimo Gordillo, el concesionario Oficial de Toyota y Lexus en Andalucía; pero tienen comercios de todos los sectores: restauración, hoteles, clínicas, estancos, gimnasios, academias, e-commerces... BitcoinPyme está en estos momentos hablando con varios inversores para levantar una ronda de financiación este mismo año y está en Lanzadera, una incubadora de Valencia.

Clickoin es otra empresa participada por la cotizada sevillana Tier1 que también está configurando su propuesta al mercado cripto. En este caso cuentan con el apoyo financiero de Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) para desarrollar una plataforma de criptomonedas basada en la tecnología blockchain, la cadena de datos que registra todos los intercambios en la que se basan las transacciones con divisas virtuales.

Este ente es una fundación privada dedicada a promover y acelerar la I+D+i desde Andalucía y procura detectar y promover continuamente las nuevas tecnologías disruptivas y su posible incorporación al tejido productivo andaluz a través de proyectos de innovación. "Ya desde 2016/2017 venimos divulgando el fuerte potencial de la tecnología blockchain y hemos celebrado jornadas técnicas para acercarla a las empresas y generar oportunidades de innovación colaborativa", explica Isabel Hormigo, responsable del sector TIC en CTA, que comenta que ya han asesorado y financiado con su propio programa de incentivos varios proyectos empresariales de I+D+i que aplican esta tecnología. Uno es el de TIER1, pero hay otros como el proyecto Confía, de Endesa con la Universidad de Málaga para mejorar la gestión de clientes vulnerables y evitarles cortes de luz por impagos. También han financiado un proyecto a Guadaltel para trazabilidad de activos y paquetes turísticos con tecnología blockchain que ya finalizado y han participado como socio en el proyecto Chainwood, un Grupo Operativo nacional que ha desarrollado una solución blockchain para asegurar la trazabilidad del sector forestal español y hacerlo más eficiente.

Cada día surgen nuevas aplicaciones de estas tecnologías aplicadas a las finanzas, pero en el caso de Clickoin operan desde el año 2014 en el campo de la moneda social. El instrumento es una plataforma propia de pago similar al popular Bizum pero dirigida a ayuntamientos, principalmente. Uno de sus socios fundadores es Lorenzo Fuentesal, que ha presentado su proyecto a CTA para adaptar la plataforma de moneda social que tienen actualmente para poder gestionar criptomonedas y trabajar en blockchain para conseguir una mayor seguridad y trazabilidad de las transacciones.

El debate que capitanea Sevilla reúne un centenar de puntos de vista distintos. En el evento, que también se emitirá por streaming para llegar a mayor audiencia, se citan representantes de bancos centrales, bancos privados, fondos de inversión, plataformas de distribución de criptomonedas, agentes de Bolsa, neobancos, universidades y escuelas de negocios, cuerpos de seguridad, empresas tecnológicas y grandes corporaciones, entre otros. La primera cumbre contó en su comité organizador con los ex ministros Miguel Sebastián y Juan Costa. También con Rosa María Sánchez-Yebra, actual vicegobernadora del Consejo de Banco Europeo de Desarrollo y ex secretaria general del Tesoro y Política Financiera; Loudes Centeno, ex vicepresidenta del Consejo Nacional del Mercado de Valores; Miguel Martín Fernández, ex presidente de la Asociación Española de Banca y ex subgobernador del Banco de España; y Marcelino Gutiérrez, comisario principal honorario de la Policía Nacional y ex secretario general de la Policía Judicial. Voces muy autorizadas para dirigir un debate sobre la transformación del dinero en la próxima década que, sin duda, afecta a todos y en el que Sevilla no se quedará atrás.