El ‘tesoro’ de Rodrigo de Triana y una misión de paz

Lo mismo han subido a yates de cinco pisos con ascensor que a plataformas de pescadores y de todos dicen que han aprendido. La expedición avanza sin grandes incidentes ni graves problemas de salud: algunas caries, una infección gástrico-intestinal y un contagio en la piel que Diego, uno de los niños, tuvo en las islas Fiji. “Vital Alsar siempre me decía que el éxito nadie lo perdona y entiendo que debo ir sorteando piedras en el camino”, explica el capitán que, además de la muerte de su maestro cántabro, pasó navegando también el duelo por su padre. No obstante, festeja encuentros extraordinarios como el que da pie a este reportaje y sigue con el radar abierto para recibir señales de aquí y del más allá, argumenta recordando el carácter místico que también tenía su maestro.

Son algunas de las cosas extraordinarias que el capitán Irigoyen asegura que no les pasarían en tierra jamás. Como sus historias del confinamiento, cuando estalló la pandemia. El Aldivi llegó al Mar Rojo desde Tailandia acompañado por el Thor Cinco, el velero del diseñador barcelonés David Ruiz, que ha culminado este año la vuelta al mundo en solitario y allí quedó anclado por la pandemia. “Un día se nos acercó nadando al barco una señora y resultó ser Ana Milena Muñoz de Gaviria, ex primera dama de Colombia y ahora embajadora de su país en Egipto. Vino a comer muchas veces al barco y nos presentó a otros diplomáticos, embajadores y hasta pudimos conocer a Salah Diab, el slim egipcio, una de las mayores fortunas del mundo”, comenta Irigoyen que pudo conocer también a otro magnate suizo y hasta lograr una audiencia con el Papa en Roma.

Cada escala regala al capitán una cita con empresarios, diplomáticos o políticos que se suman de alguna manera a su #proyectosoltandoamarras . Una ayuda necesaria cuando la pandemia paró el mundo y ellos se quedaron anclados en Egipto durante casi cuatro meses sin poder tocar tierra. “Los planes que tenía se vinieron abajo, la fábrica cerró y tuvimos que seguir pagando los salarios de los trabajadores al 100%, sin ayuda del Gobierno y sin ventas. Prescindí de mi salario y no sabía hasta cuándo iba a seguir teniendo dinero para continuar navegando”, explica el capitán, que empezó entonces a idear cómo hacer empresa desde el mismo barco.

Ya han recorrido una veintena de países, hasta dentro de un año al menos sus hijos no volverán al colegio en México, donde tienen su plaza garantizada, pero han ganado una escuela de culturas, religiones, colores, sabores... que los abre al mundo y se traduce en una madurez, valores y una educación hoy poco usual.

Su esposa, Bernadette, dice que tardó seis meses en adaptarse a vivir sin regadera (ducha) privada y agua caliente, sin lavadora, a tener que cocinar menús diarios y para largas travesías y a mantener siempre el equilibrio... Pero su carácter hizo que esas dificultades cotidianas quedaran eclipsadas por la belleza, la magia dice, que se esconde en atardecer en alta mar, en una nube, en un pez volador... cuestiones que le ayudan a abstraerse y a entrar en otra dimensión donde la convivencia y la relación humana y familiar suple a un mundo de tecnología e internet, modas y bienes materiales que no caben en los camarotes.

Estos mexicanos de Puebla están cumpliendo el sueño de todo el que ama navegar. El viaje , sin imaginarlo, coincide con un momento de la historia en el que las reglas se están reescribiendo. Y eso ahora le da más sentido aún. “Nosotros lo dejamos todo, vendimos nuestra casa, no por un afán de financiación, sino porque nos dimos cuenta de que todo por lo que luchas hoy en la sociedad termina siendo una forma de esclavitud, estamos demasiado pegados a la tierra y eso te quita libertad”, explica Irigoyen.

Los niños incluso se abrazaron al cofre en recuerdo de su abuelo Vital Alsar y Alexa, la mayor, prometió regresar a Sevilla dentro de 33 años para confirmar que el cofre y todo lo que significa no va a desaparecer. Y el camino hasta el Náutico, de regreso al Aldivi, sirvió de prólogo a otra historia no menos interesante que explica por qué y cómo una familia como los Irigoyen decide embarcarse en una aventura que los mantendrá casi cuatro años surcando mares y océanos.

La búsqueda del tesoro se complicó ante la ausencia de documentación de aquel evento del 23 de febrero de 1988. Irigoyen ni siquiera sabía cuál fue el día exacto de aquel acto en la Catedral de Sevilla y se sorprendió al observar que la fecha (23-2-1988) suma también 33. El 3 fue el número de la suerte que acompañó siempre a Vital Alsar y eso le dio confianza para creer que todo iba por buen camino. A pesar de que el momento, aún agosto y descansos de personal por vacaciones, no acompañaba, mil y una gestiones permitieron dar con el intercesor adecuado y el canónigo Luis Rueda confirmó que el baúl con las monedas se encuentra depositado en unas oficinas del Cabildo catedralicio, justo en la Plaza del Cabildo. Y entre todos se acordó una cita el pasado martes para ver el cofre y depositar en él algunas monedas más y dos banderas, una de México y otra de la paz, símbolo del legado de Alsar que ahora difunde este navegante por el mundo.

El débito no es otro ni más ni menos que la recompensa que debió cobrar tras descubrir América el primer tripulante que avistara tierra en el Nuevo Mundo y que fue el marinero Rodrigo de Triana. Sobre el personaje hay muchas incógnitas, desde su lugar de nacimiento hasta su nombre verdadero, pues parece que fue Juan Rodríguez Bermejo. Pero de lo que hay pocas dudas es de que nunca cobró los 10.000 maravedíes prometidos por la Corona y que, desde hace 33 años, están depositados de manera simbólica en el fondo de un cofre de madera que Vital Alsar, acompañado por miembros de la Liga Naval y de la Casa de Cantabria en Sevilla, dejó en la Capilla de la Antigua de la Catedral . En realidad lo que contiene son monedas de varias partes del mundo y trozos de cacao de las Indias.

La próxima singladura

El capitán Alejandro Irigoyen ya piensa en una nueva expedición. Una vez que culminen la vuelta al mundo, descansará un año antes de iniciar otra gran aventura de diez años de navegación por etapas. La idea es bajar por Brasil hasta el sur de América y luego ir subiendo. Fiordos, glaciales, el Cabo de Hornos, la Antártida... Los veranos australes quieren pasarlos en familia y amigos. El Aldivi es un barco guerrero, con un casco de aluminio preparado para navegar por zonas extremas. "Y no me imagino un plan de retiro que no sea navegando en el mar".