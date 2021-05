Torneo y los jardines de San Telmo copan la inversión de la venta de la Gavidia

Hace once meses que arrancó el plan de enajenaciones del patrimonio municipal de suelo tras dos años de trabajo de los técnicos de la Gerencia de Urbanismo para generar unos fondos extraordinarios de inversiones adicionales al presupuesto que no tenga incidencia sobre el límite de gasto público permitido por ley al año, por los que no condiciona otras actuaciones municipales. El proyecto contempla diez ventas para invertir en 28 proyectos con una bolsa de recursos estimados en 53,7 millones de euros.

Este plan de enajenación e inversiones para los próximos años arrancó con un ingreso de dos millones por una liquidación del Parque Hacienda del Rosario. Una de las entradas de dinero más esperada es la venta de la antigua comisaría de la plaza de la Gavidia. El grupo Baraka abonará en unos días 8.750.000 euros más IVA a las arcas municipales por un céntrico inmueble que se encuentra en un estado de conservación deficiente debido a los años que lleva en desuso y un cúmulo de circunstancias adversas como episodios de ocupación y vandalismo.

¿En dónde invertirá el gobierno socialista esa partida? Los proyectos que aparecen marcados en rojo en la agenda municipal son la reurbanización del paseo de Torneo, la peatonalización de los Jardines de San Telmo, la gran reforma de la plaza de la Candelaría, la reurbanización de los suelos de la avenida de Jerez en los que irán 300 viviendas, las rehabilitaciones del Arco de la Macarena, el convento de Santa Clara y el pabellón de ingresos de la Ranilla, y la construcción de un centro cívico en Sevilla Este. El listado de intervenciones, que se completará con otras menores relacionadas con el Patrimonio de la ciudad, estará licitado al completo antes de que termine el año, e incluso algunas obras estarán en marcha en unas semanas.

Paseo de Torneo

Antes del verano debe comenzar uno de los proyectos más esperados por los vecinos del casco antiguo y otros puntos de la ciudad. Hasta 34 ofertas ha recibido la mesa de contratación de la Gerencia de Urbanismo para la reurbanización completa del paseo de la calle Torneo. Entre las empresas y las UTE que se han presentado al concurso se encuentran firmas conocidas como Acciona, Ferrovial, Martín Casillas, Heliopol, Azvi o la constructora San José.

La intervención afectará a 1,5 kilómetros entre la calle Jándalo y el Puente de la Barqueta con una inversión de 6,2 millones (deberá ser menor tras la adjudicación del contrato) y un periodo de ejecución de año y medio. Se trata de la tercera vez que el equipo de Juan Espadas intenta sacar adelante un proyecto que contempla cuatro plazas, dos pérgolas gigantes de 461 metros y juegos infantiles tras las propuestas presentadas durante el proceso de participación ciudadana. La reurbanización pasa por eliminar un espacio duro de la ciudad que se encuentra en mal estado, en parte porque las raíces de los árboles han levantado las losas, que al ser de gran tamaño no pueden repararse puntualmente con facilidad.

A partir de ahora se pretende que sea un espacio para el disfrute ciudadano, para lo que también tendrá que ganar en alumbrado público. Los árboles, que están en buen estado, serán respetados y se sustituirá el pavimento junto a ellos por dos líneas paralelas de parterres.

Jardines de San Telmo

La esperada peatonalización del entorno del Teatro Lope de Vega y el Casino de la Exposición que acabará con los aparcamientos indiscriminados y la estampa de degradación se demora hasta final del verano. El proyecto deberá recibir antes el visto bueno de los técnicos de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico.

La reordenación de los antiguos jardines del Palacio de San Telmo se realizará en coordinación entre la Gerencia y Emasesa, ya que es necesario intervenir en las tuberías. El modelo es idéntico al utilizado para las peatonalizaciones de las calles Mateos Gago y Baños.

Esta reordenación que combina cultura, espacios peatonales y mejoras urbanísticas ha sido liderada personalmente por Antonio Muñoz, delegado de Hábitat Urbano. Comenzará con la eliminación de los aparcamientos para convertir este espacio en varias plazas públicas vinculadas a la cultura y la ciencia. También desaparecerán las caracolas y se pondrá en uso la antigua discoteca Bandalai. Las instituciones tienen en mente realizar numerosas actividades en el nuevo espacio que favorecerá la accesibilidad y los itinerarios peatonales. Entre las ideas esbozadas por los organismos se encuentran realizar un mercado del libro y una galería de arte, o celebrar las actuaciones programadas en citas anuales como Nocturama y ensayos de bandas de música. Los trabajos están divididos en seis fases, y se espera que estén terminados en dos o tres años.

28 proyectos pendientes

Los proyectos de inversión con cargo a los 53,7 millones de euros permiten el desbloqueo de iniciativas de interés general para la ciudad, que generan empleo y que conciertan un elevado grado de consenso. De hecho, muchas de ellas tienen su origen en mociones e iniciativas aprobadas en el Pleno.

Estos proyectos se dividen en seis bloques: inversiones para la promoción de vivienda pública y la rehabilitación con casi cuatro millones; las reurbanizaciones e inversiones vinculadas a desarrollos urbanísticos con casi diez millones; un programa especial de inversiones en zonas con necesidad de transformación social con 2,7 millones; inversiones en el patrimonio con 18,7 millones; la reurbanización de espacios libres con criterios sostenibilidad con 8,2 millones; y nuevos equipamientos públicos en desarrollo del planeamiento con diez millones.