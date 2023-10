Tourism Innovation Summit: Hacia un nuevo modelo turístico más sostenible a través de la tecnología

TIS - Tourism Innovation Summit 2023, la cumbre tecnológica y de innovación turística, vuelve a Sevilla un año más para definir una hoja de ruta que permita a la industria turística seguir creciendo mientras atiende a las crecientes demandas de sostenibilidad de las administraciones y de los viajeros. Bajo el lema Travel revolution takes off, TIS2023 es el escenario donde más de 7.000 profesionales de todo el mundo se reúnen esta semana para entender cómo está cambiando el turismo y qué tecnologías y estrategias deben desplegar para seguir creciendo en los nuevos paradigmas de mercado que van apareciendo.

Tecnología y datos ha sido el binomio defendido durante la inauguración de TIS2023 para construir un modelo turístico sostenible. Así lo ha manifestado Arturo Bernal, consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, quien ha asegurado que si no se mide "no podemos mejorar. Nuestra estrategia pasa por medir los resultados, queremos hacer de éste un destino inteligente por lo que tenemos que basarnos en las métricas tanto en el campo de la sostenibilidad medioambiental, como social y económica".

Bernal ha destacado además la buena marcha del turismo andaluz, que ha registrado un 33% de crecimiento en los últimos 7 meses, con un repunte del 20% en turismo internacional. “Datos que nos convierten en el cuarto destino dentro de España en lo que se refiere al interés del turista internacional”, ha afirmado.

Juan Bueno, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, ha puesto el foco en la calidad del turismo y en la inclusión de los sevillanos para construir un modelo de turismo sostenible para la ciudad: "Queremos una estrategia basada en la calidad turística y, por lo tanto, relacionada con la sostenibilidad. Tampoco podemos perder de vista a los vecinos de nuestra ciudad, la industria turística tiene que ser amable con ellos".

País invitado

México, que es el país invitado en la cuarta edición de TIS, también ha estado representado en la sesión inaugural con la presencia de Juan Enrique, representante de la Secretaría de Estado de Turismo de México, quien ha puesto el acento en la sostenibilidad como una cuestión crucial para los destinos y ha apuntado algunas de las medidas que ya se están poniendo en marcha en México para impulsarla: "Estamos promoviendo la reducción de emisiones de carbono y el consumo de productos y bienes locales. Estamos todos entrando ahora en la sostenibilidad; pero la agenda pública está muy abierta en adoptar nuevas formas de ver el turismo".

Por su parte, Maribel Rodriguez, Senior Vice President de la WTTC, ha afirmado que “en 2030 el sector turístico seguirá creciendo un 5,8% anual, aunque este crecimiento no se entiende sin innovación de por medio. La digitalización forma parte de toda la experiencia”, ha asegurado.

Experiencias y conexiones reales entre destinos y viajeros

Entre estos nuevos paradigmas cobra especial importancia la sostenibilidad, que en la primera jornada del congreso se ha tratado en profundidad con la participación de Céline Cousteau, documentalista, defensora socioambiental, exploradora y fundadora de la productora CauseCentric Productions. Cousteau ha destacado en su intervención la necesidad de crear conexiones con la naturaleza y los destinos porque “así la gente volverá a por más”. "Tenemos una oportunidad maravillosa de mostrar a la gente más de lo que espera ver", ha asegurado la experta. Cousteau ha defendido además que el clima está directamente relacionado con la economía, poniendo como ejemplo el caso del turismo costero que supone el 50% de todo el turismo mundial, genera 9,5 billones en ingresos y crea 9 de cada 11 puestos de trabajo en el sector.

La necesidad de conexión ha sido una idea que se ha visto reforzada durante el debate protagonizado por grandes empresas de la industria como Booking.com, Paradores o Meliá Hoteles y organizaciones como Global Destination Sustainability Movement y Biosphere. En ella, Ana Abade, Institutional Relations Director for Spain and Portugal de Booking.com ha afirmado que "a la gente no le gusta viajar a lugares superpoblados y no vivir experiencias reales". Guy Bigwood, Chief Changemaker and CEO Global Destination Sustainability Movement, también ha defendido la necesidad de cambiar el modelo turístico y ha asegurado que “con la saturación de nuestras ciudades y destinos, depende de nosotros estar al frente del cambio”. Bigwood ha defendido los ODS como “los mejores consejos para integrar realmente la sostenibilidad en el negocio”.

La misma sesión ha analizado también los retos que deben afrontar las empresas para que la sostenibilidad sea una realidad en el sector. María Zarraluqui, VP Global Development de Meliá Hotels International Group, ha destacado que “la regulación nos está empujando a hacer que las cosas pasen, pero también hay una sensibilidad importante por parte de los clientes que mueve a las empresas”, ha afirmado. Para Jose Miguel Moreno, Sustainability, Digital Transformation, and Brand Director de Paradores, no todos los departamentos están siempre comprometidos con las normativas de sostenibilidad, y ha destacado que es necesario “promover la cultura a través de las empresas, a todas las áreas; de lo contrario, es muy difícil alcanzar los objetivos”.

La representante de Booking.com también ha puesto el foco en la doble transición que debe afrontar la industria: digital y de sostenibilidad. “Hay que tener en cuenta que es un viaje largo. En 5 o 10 años, tendrás que actualizar tus activos digitales, lo mismo para la sostenibilidad. Se trata de gestionar un negocio más eficiente en el futuro” ha apuntado.