Tráfico intensifica la vigilancia para evitar las distracciones al volante en las carreteras de Sevilla

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha esta semana, del 7 al 13 de septiembre, una nueva ‘Campaña de Control Especial de sobre Distracciones al Volante’ en las carreteras de la provincia de Sevilla, que aparecen como factor concurrente en un 31% de los accidentes con víctimas mortales. Estos se deben, principalmente, al uso indebido de teléfonos móviles, navegadores GPS u otros dispositivos, por lo que los agentes controlarán estos aspectos con el propósito de concienciar a los conductores acerca de los riesgos para la conducción, que implican incluso pequeñas distracciones. Por ejemplo, y como recuerda la DGT, el uso del teléfono móvil multiplica por cuatro el riesgo de sufrir un accidente.

Debido al alto porcentaje de accidentes que se producen en las carreteras convencionales, durante esta Campaña se reforzarán los controles en los tramos más peligrosos de este tipo de vía, con la presencia de las patrullas integrales de motoristas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, equipadas con medios portátiles que les permiten realizar acciones de control de velocidad, pruebas de detección de alcohol y drogas de manera autónoma, sin necesidad de apoyo de los Equipos de Atestados ni de los equipos de control de velocidad.

Para la realización de la Campaña se utilizará el máximo número de medios humanos y materiales disponibles, y en las carreteras se informará a los conductores con paneles de señalización variable y pantallas alfanuméricas, que advertirán a los conductores de la existencia próxima de controles. Y, como viene siendo habitual en las campañas que lleva a cabo la DGT, las policías locales de los distintos municipios colaborarán para extenderla a las vías interurbanas.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Carlos Toscano, ha recordado que el uso del teléfono móvil durante la conducción “aumenta de forma significativa el riesgo de colisión”, y que si a ello añade el exceso de velocidad, “se convierten en un binomio que aumenta muy significativamente los niveles de riesgo durante la conducción”.

Ante ello, Carlos Toscano apunta que entre las claves para evitar distracciones se encuentran el hecho de dormir bien antes de ponerse al volante, no ingerir alcohol, no hacer comidas copiosas, cuidar la ingesta de ciertos medicamentos, intentar evitar fumar, no usar el móvil y hacerlo sólo en caso de emergencia cuando se encentre el coche parado; programar emisoras de radio o CD antes de iniciar el viaje, e intentar programar el GPS antes de ponerse en marcha.

Resultados de la última campaña

En la última campaña de vigilancia y concienciación sobre el peligro que suponen las distracciones al volante, que la Dirección General de Tráfico realizó entre el 16 y el 20 de septiembre de 2021, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil controlaron más 6.945 vehículos de todo tipo (turismos, furgonetas, camiones, autobuses…) y se formularon 225 denuncias.

De éstas, más de la mitad (120, el 53,3%) correspondieron a la utilización manual del teléfono móvil, cuando diversos estudios constatan que el uso de este dispositivo es un factor que multiplica por cuatro el riesgo de sufrir accidentes, algo equiparable a la conducción con excesos de alcohol.

Además, los agentes también vigilaron que los conductores no manipularan el navegador u otros dispositivos mientras conducían, distracción equiparable a hablar por el teléfono móvil, o que no usaran auriculares durante la conducción. Por estos motivos no se formularon varias denuncias durante la campaña.

El consumo de alcohol y drogas en los conductores también fue objeto de control, y se prestó especial atención a las distracciones al volante como consecuencia de las conductas asociadas a la conducción bajo este tipo de sustancias. Así, durante dicha semana, el 37,7% de las denuncias fueron asociadas a distracciones de conductores que circulaban bajo los efectos de estas sustancias.

Otra de las consecuencias que se obtuvieron en la campaña desarrollada por la DGT en 2021 fue la constatación de que seguían existiendo conductores que no hacían uso del cinturón de seguridad o niños que no llevaban un adecuado sistema de retención infantil. Por estos motivos, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil formuló durante la semana de control un total de 4 denuncias (1,8%).

Las distracciones que se producen en el interior del vehículo también fueron controladas por los agentes, y entre ellas destacaron distracciones comiendo, lectura de documentos por parte del conductor o distracciones con otros usuarios del vehículo, que supusieron el 1,3% del total de denuncias.