Triunfo claro de Soraya en toda la provincia de Sevilla

Soraya Sáenz de Santamaría ha ganado con rotundidad en Sevilla y su provincia en las primarias del PP con 1688 votos (un 62% de los sufragios) frente a los 796 de María Dolores de Cospedal (29%) y los 221 de Pablo Casado (8%). Los otros tres aspirantes han obtenido apoyos residuales. Joserra García Halcón, seis votos; el ex ministro Pascual Margallo, ocho votos, y Elio Cabanes, un único voto. Este resultado revela que la fuerte división que ha sufrido el PP de Sevilla a raíz del último congreso provincial no se ha evidenciado en esta consulta, pues el resultado demuestra una clara mayoría a favor de la opción apoyada por el aparato provincial que controla la presidenta Virginia Pérez y el vicesecretario general Javier Arenas. El antiguo equipo de gobierno del PP de Sevilla, que apoyaba la candidatura de la secretaria general, María Dolores de Cospedal, no ha alcanzado ni el tercio de los votos en la provincia, por lo que el ex ministro Juan Ignacio Zoido, ex alcalde de Sevilla, sale muy debilitado de estas primarias. Los electores de Sevilla y su provincia han castigado con fuerza la candidatura de Cospedal, la secretaria general que lleva años enfrentada a Arenas, considerado el padre del centro-derecha andaluz.

La secretaria general es la gran derrotada en la provincia y en la capital. María Dolores de Cospedal apostó por celebrar su único acto electoral en Sevilla en la localidad de Tomares, donde José Luis Sanz es alcalde con mayoría absoluta, pero obvió la capital en todo momento, consciente quizás de sus escasas opciones en un territorio fuertemente controlado por su gran rival en las filas del PP, Javier Arenas.

La candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría ha vencido también con claridad en Sevilla capital con 551 votos (65%) frente a los 205 (37%) obtenidos por María Dolores de Cospedal. La opción de Pablo Casado sólo ha recibido 87 de los votos emitidos. Por distritos, Soraya ha barrido en Nervión, con 83 votos frente a los 32 de Cospedal y los 5 de Casado. En los Remedios, el distrito electoral por antonomasia del PP, el resultado ha sido muy ajustado con 34 votos para Soraya, 33 para Cospedal y 10 para Casado. Cospedal, actual secretaria general, no ha ganado en ninguno de los distritos.

El resultado en el resto de los distritos de la capital ha sido el siguiente. En el distrito San Pablo, Soraya obtuvo 61 votos, Cospedal 19 y Casado 5. En el Macarena, Soraya, 25; Cospedal, 18 y Casado, 7. En el Norte, Soraya, 24; Cospedal, 18 y Casado, 3. En el Sur, Soraya, 60; Cospedal, 33 y Casado, 11. En Triana, Soraya, 68; Cospedal, 19 y Casado, 9. En Palmera-Bellavista, Soraya, 72; Cospedal, 21 y Casado, 8. En el Cerro-Amate, Soraya, 34; Cospedal, 3 y Casado, 4. En el Este, Soraya, 14; Cospedal, 2 y Casado, 12. Y en el Casco Antiguo, Soraya, 76; Cospedal, 21 y Casado, 13.

En cuanto a la elección de los compromisarios, Soraya cuenta en Sevilla y su provincia con 55 (50 electos y 5 natos); Cospedal con 18 compromisarios (11 electos y ocho natos) y Casado con 4 compromisarios, todos electos.