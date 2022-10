La US propondrá a la Unesco que el Rectorado sea Patrimonio Inmaterial de la Humanidad

El edificio que alberga el Rectorado de la Universidad de Sevilla (US) -la antigua Fábrica de Tabacos- se postulará a ser declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, reconocimiento que otorga la Unesco. Así lo ha adelantado este jueves el rector de la Hispalense, Miguel Ángel Castro, durante la presentación de la restauración de la fachada principal de este histórico inmueble. Castro también ha defendido que este recinto "no se puede mercadear", en alusión a la pretensión del candidato popular a la Alcaldía sevillana, José Luis Sanz, de convertirlo en sede del Museo de Bellas Artes.

Ha sido al final de su discurso cuando el rector ha realizado este anuncio, incluido en una serie de proyectos contemplados para la sede del Rectorado. "La inminente propuesta de la solicitud para que nuestro Rectorado sea nombrado Patrimonio Inmaterial Universal de la Humanidad". Ésta ha sido la frase con la que se ha dado a conocer "un trabajo prudente y callado" que un grupo de académicos viene realizando desde hace tiempo para presentar dicha candidatura.

"Es un trabajo sin alharacas, propio de los académicos", ha referido Castro, quien ha abundado en que la presentación formal de la candidatura tendrá lugar en 2023, lo que servirá de "punto de arranque". El Rectorado se suma, así, a Itálica y Carmona en su carrera para alcanzar la distinción del organismo internacional. Aunque aquí cabe destacar la particularidad de este antiguo edificio, puesto que lo hará en la modalidad de "inmaterial", donde el número de candidaturas es menor. Dicha propuesta se basará en dos criterios: la historia e importancia de la antigua Fábrica de Tábacos, que tuvo su sede en las instalacioines de la calle San Fernando; y en el mito romántico de Carmen la Cigarrera, que se forjó en este emblemático edificio, coronado por uno de los iconos de Sevilla: la estatua de la Fama, que también ha sido restaurada.

"No se puede expropiar"

Castro no ha dejado pasar la oportunidad de defender el uso docente del actual Rectorado frente a las pretensiones del alcaldable popular, José Luis Sanz, de convertir este recinto en la nueva sede del Museo de Bellas Artes. "Tenemos para el Rectorado un proyecto definido, con unos retos muy ambiciosos". En este sentido, ha hecho hincapié en que "esto no es un zoco o un bazar donde se mercadea". "Este espacio que pisáis es el Templo de la Sabiduría. Es la de su campus de Humanidades, tantas veces desprestigiado por los más ignorantes", ha abundado el rector, que ha insistido en que la sede central de la US "no puede ser objeto de expropiación forzosa por parte de ninguna administración pública".

Además de la declaración de Patrimonio de la Humanidad, la US también contempla en el Rectorado el "inminente" traslado de la Facultad de Filosofía; la construcción de "la gran biblioteca de Humanidades" a través de los fondos europeos Next Generation en la convocatoria para la rehabilitación de edificios públicos; el anhelado Museo de la Universidad; y la incorporación de las colecciones donadas de Altadis sobre las fábricas de tabaco de toda España.

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, también ha respaldado en su discurso al rector en su idea de hacer "una universidad más fuerte". "No entiendo el futuro de Sevilla sin más universidad", ha manifestado el regidor hispalense, que ha expresado su deseo de que se haga realidad "el Museo de la Universidad para que albergue todo su patrimonio histórico".