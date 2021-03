La US recupera la próxima semana las clases presenciales tras las nuevas medidas de la Junta

Los alumnos de la Universidad de Sevilla (US) volverán a las facultades la próxima semana para asistir a las clases teóricas. Así lo ha indicado el rector de la Hispalense, Miguel Ángel Castro, en una resolución con la que se retoma el formato bimodal con el que arrancó el presente curso y que se ha interrumpido en dos ocasiones por los picos de contagios alcanzados en la pandemia del Covid-19.

La decisión se toma tras las últimas medidas adoptadas por la Consejería de Salud y Familias, que aminoran las restricciones establecidas para la tercera ola del coronavirus. Un cambio que adquiere especial relevancia en Sevilla capital, que se encuentra en el nivel de alerta 2, lo que supone, entre otras modificaciones, un mayor porcentaje de aforo en lugares cerrados.

La resolución rectoral indica que la reincorporación de los estudiantes a las aulas podrá llevarse a cabo de manera progresiva en los centros, para lo que ha de atenderse a las necesidades y organización de cada uno. En este sentido, los decanos y directores de centros deberán informar a la comisión Covid de la US de la propuesta de planificación de tales medidas el próximo lunes. Una vez hayan sido autorizadas por dicho órgano, se les comunicará al alumnado, personal docente e investigador (PDI) y de administración y servicios (PAS) el martes 9 de marzo.

También se pide la "máxima flexibilidad posible" para los estudiantes internacionales que no puedan incorporarse a la docencia presencial. De igual forma, en aquellos casos que fuese necesario, tanto para PAS y PDI como para estudiantes, está disponible un documento descargable en la secretaría virtual de la US para garantizar la movilidad entre provincias y zonas sanitarias.

Un modelo de grupos rotatorios

La resolución rectoral defiende el "carácter de universidad presencial" de la US para retomar este modelo, que cumple con lo prescrito por las autoridades sanitarias para garantizar la seguridad de las personas. Este formató lo implantó la mayoría de las facultades y centros a principios de curso. Consiste en organizar a los alumnos por grupos rotatorios en la asistencia a clase, según siempre el aforo que ocupen en las aulas y con el que se garantiza la distancia de seguridad para evitar contagios. Así, por cada curso los grupos se dividen entre el 50%, el 30% (el que más se he elegido) y el 25% del alumnado y se alternan en acudir a las facultades en dos, tres y cuatro semanas. Cuando no se encuentran en el aula, reciben la enseñanza de forma telemática.

Dicho modelo se interrumpió en noviembre con la llegada de la segunda ola de contagios. Tras las vacaciones de Navidad se retomó, pero sólo por una semana y no todos los centros, debido a la irrupción de la tercera ola. No obstante, los exámenes del primer cuatrimestre sí se han realizado, en su mayoría, de forma presencial y sin registrar apenas incidencias. Y ello, pese a la gran polémica que originó esta decisión. El comienzo del segundo cuatrimestre ha sido también telemático, una modalidad que se mantendrá hasta la próxima semana, cuando los alumnos empiecen a regresar para las clases teóricas, ya que las prácticas sí han sido presenciales en lo que va de curso.

Por otro lado, la universidad privada Loyola también recuperará las clases presenciales a partir del próximo miércoles 10 de marzo en su dos campus, el de Córdoba y Sevilla. Por su parte, la universidad pública Pablo de Olavide mantiene, por ahora, las clases telemáticas hasta después de Semana Santa, como anunció días previos a la Navidad. En esta institución académica los exámenes del primer cuatrimestre también fueron presenciales en enero.